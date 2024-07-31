Генерала ФТС начали судить в Москве за взятки

Главное военное следственного управление расследовало уголовное дело по части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере» против Мурышова и по части четвертой статьи 291.1 УК России «Посредничество при взяточничестве» в отношении директора ООО «Вектор Фрахт» Дмитрия Нестеренко. В окончательной редакции им вменили две взятки на 700 тысяч и 1,4 миллиона рублей.

В 2022 году в Москве с мечеными купюрами схватили советника главы ООО «Агроменеджмент» Илью Окорокова. Он заявил, что выступил посредником при передаче взятки Мурышову от двух предпринимателей за отказ от проведения дополнительных проверок. Во время расследования стало известно еще о нескольких взятках, одну из которых передали через главу «Вектор Фрахт».

Вердикт Мурышову и Нестеренко вынесет 235-й гарнизонный военный суд. Окороков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его дело рассмотрят в особом порядке.

Ранее в Хабаровском крае задержали вице-премьера Евгения Никонова. Его заподозрили в коррупции. Сегодня стало известно о его аресте.