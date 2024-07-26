26 июля 2024, 17:38

Генерала Булгакова заподозрили в растрате в особо крупном размере

РИА «Новости»
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Бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова заподозрили в растрате в особо крупном размере. Материалы дела офицера оказались в распоряжении ТАСС.

«Органами предварительного расследования Булгаков подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ», - следует из документа.

Если Булгакова признают виновным, ему могут вынести наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Генерал проходит подозреваемым по уголовному делу, в рамках которого ранее арестовали еще трех человек. Все они входят в совет директоров АО «Грязинский пищевой комбинат».

За 2018 год Булгаков заработал 15 243 973 рубля 25 копеек. Экс-замминистра и его жене принадлежит квартира площадью 109,5 «квадрата».

Уголовное дело Следственный комитет России
26 июля 2024, 17:28
Это было покушение. Что спасло водителя взорвавшегося в Москве Land Cruiser
РИА «Новости»
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Преступник, подорвавший внедорожник Land Cruiser на севере Москвы, пытался совершить покушение, но ему не хватило профессионализма. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявил член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Он напомнил, что водителю из-за взрыва оторвало ступни, но он успел вовремя остановить кровотечение и спасти себе жизнь. По словам ветерана «Альфы», даже при подобных тяжелых ранениях есть достаточно времени, чтобы оказать необходимую медпомощь.

«Это не 18 секунд, когда артерия, не дай бог, перебита», - подчеркнул он.

Водитель выжил благодаря тому, что преступник не являлся профессионалом и не смог правильно заложить бомбу, заключил специалист.

«Спасло человека, который находился там, что все-таки [работал] непрофессионал. С помощью килограмма пластида профессионал смог бы правильно установить [взрывчатку] за это время, и в машине не оставил бы шансов людям», - заключил он.

Внедорожник принадлежал российскому офицеру. По данным ФСБ, подрыв автомобиля устроил 30-летний житель Волгоградской области, который действовал по указанию СБУ.

Взрывы Водители Москва
26 июля 2024, 13:13
Напавшего на пассажира в Москве таксиста арестовали
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Суд арестовал водителя такси, который выстрелил в пассажира из травматического пистолета в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Головинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении водителя такси, обвиняемого в покушении на убийство пассажира, меру пресечения в виде заключения под стражу», - указали в надзорном ведомстве.

На заседании обвиняемый высказался против подобной меры пресечения. Он попросил суд отправить его под домашний арест или применить запрет на определенные действия. Прокуратура продолжит контролировать расследование дела.

Потасовка между таксистом и пассажиром произошла на Международном шоссе в районе аэропорта Шереметьево накануне. Во время поездки водитель повздорил с клиентом и врезался в металлическое ограждение. Затем он достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в пассажира. Пострадавшего увезли в больницу. Информации о его состоянии нет.

Суд Такси Аресты Водители Москва
26 июля 2024, 08:41
Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Турции
РИА «Новости»
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Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве, встречался с куратором из Службы безопасности Украины в Турции. Об этом мужчина рассказал на видео ФСБ.

Фигурант заявил, что самостоятельно вышел на связь с украинскими спецслужбами в феврале 2023 года. После этого Серебряков переписывался с куратором, который предложил ему ликвидировать офицера из России.

«Я начал общение в неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Wire, также была одна встреча в Стамбуле», - заявил задержанный.

Он сделал самодельную бомбу и заложил ее под автомобиль. За выполнение задания Серебрякову обещали украинский паспорт и денежное вознаграждение.

Рано утром 26 июля подозреваемого в подрыве авто доставили в Россию из Турции.

Взрыв на Синявинской улице в Москве прогремел утром 24 июля. Водителю оторвало стопы , его забрали в больницу.

Турция СБУ Взрывы Москва
26 июля 2024, 04:06
Обвиняемого в подрыве машины в Москве Серебрякова доставили в Россию из Турции
РИА «Новости»
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Подозреваемого в подрыве автомобиля на севере в Москве доставили в Россию из Турции, где ранее его задержали правоохранители. Об этом сообщила ФСБ РФ.

«ФСБ РФ совместно с МВД России и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турецкой Республики задержан в Бодруме и 26 июля 2024 года доставлен в Россию находящийся в международном розыске российский гражданин Серебряков Евгений Николаевич», - заявили в ведомстве.

Турция ФСБ Россия Машины Москва

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