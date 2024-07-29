Генерала Булгакова обвинили в поставке девяти миллионов пайков по завышенной цене

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«Были поставлены свыше девяти миллионов наборов по завышенной цене на 1,3 миллиарда рублей», - заявил судья в ходе рассмотрения жалобы на продление ареста фигурантам дела - руководителям АО «Грязинский пищевой комбинат».

Дмитрий Булгаков с 2008 по 2022 годы занимал должность заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению. За выстраивание системы логистики для обеспечения российского контингента в Сирии всем необходимым его удостоили звания Героя России.

Задержали его сотрудники ФСБ 26 июля. Генерала арестовали и направили в следственный изолятор «Бутырка».

Накануне стало известно, что в деле Булгакова помимо Грязинского пищевого комбината фигурируют еще три компании.