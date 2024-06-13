13 июня 2024, 11:30

Генерал Шамарин согласился сотрудничать со следствием

Пресс-служба Минобороны
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Начальник главного управления связи российских войск, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин выразил готовность сотрудничать со следствием. Об этом сообщило РИА «Новости».

В четверг, 13 июня, состоялось заседание по делу Шамарина во втором Западном окружном военном суде. Он отметил, что полностью поддерживает ходатайство защиты, а скрываться от следствия не собирается.

«Готов полностью сотрудничать со следствием и прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей», - отметил Шамарин по видеоконференцсвязи.

Защитник обвиняемого просил отправить его под домашний арест. Однако суд отказался выпускать из следственного изолятора генерала. Постановление оставили без изменений.

Шамарина задержали в мае по подозрению во взятке. По данным следствия, генерал получил некую сумму от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера компании Елены Гришиной.

Суд Военные Аресты Заводы
13 июня 2024, 12:20
Двух членов банды Басаева арестовали за преступление 25-летней давности
РИА «Новости»
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Силовики задержали еще двух участников отрядов Шамиля Басаева и Хаттаба за нападение на военнослужащих на Северном Кавказе в 1999 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи получили доказательство причастности двух жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов Муртазали А. и Алимхана К. к преступлению. По версии СК, в 1999 году они добровольно вступили в состав банды и активно участвовали в ее деятельности. Рано утром 4 октября в станице Червленной члены банды, в том числе А. и К., находясь на подготовленных позициях и действуя под общим руководством Хаттаба, совершили вооруженное нападение на военнослужащих Минобороны России. Погибли 15 военных, пострадали еще 28.

Злоумышленников задержали при содействии ФСБ и Росгвардии. Им уже предъявили обвинения сразу по трем статьям: в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (статья 279, часть 2 статьи 209 и статья 317 УК РФ). Обоих взяли под стражу. Следователи продолжают выяснять, какую роль они играли в преступлениях банды, а также при поддержке ФСБ устанавливают других участников нападения.

Ранее участника банды Басаева задержали за нападение на Буденновск в 1995 году.

Уголовное дело Преступления ФСБ СК РФ Россия
13 июня 2024, 06:40
Полиция отыскала стрелка с дороги у Оптиной пустыни
РИА «Новости»
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Устроившего стрельбу на дороге в районе монастыря Оптина пустынь нашли по горячим следам. Жителя города Сосенский задержали, изъяли оружие и доставили в отдел полиции, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.

«В настоящее время мужчина - 31-летний житель города Сосенский задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие», - объявила она.

Калужские полицейские разыскали его по горячим следам. Уголовное дело возбудили по части второй статьи 162 УК России «Разбой, совершенный с применением оружия». Волк заявила, что мотивы стрелка установят следователи.

В момент преступления мужчина, по информации правительства Калужской области , находился в неадекватном состоянии. Он остановил машину на дороге из города Козельск в Оптину пустынь, выстрелил в воздух и землю. Отлетевший рикошетом фрагмент асфальта ранил женщину, нападавший скрылся. СМИ сообщали, что преступник хотел устроить ограбление.

Стрельба МВД РФ
13 июня 2024, 05:27
Укравшие 30 миллионов воры в Приморье планировали ограбление несколько месяцев
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Полицейские поймали во Владивостоке двух мужчин, которые могли украсть из хранилища кредитной организации 30,5 миллиона рублей. Об этом сообщило УМВД по Приморскому краю в Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что ночью сработала сигнализация в одной из небанковских кредитных организаций. На место ЧП прибыли правоохранители, но злоумышленников там уже не было. Позже в полицию поступило заявление о краже 30,5 миллионов рублей.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих жителей Владивостока 45 и 48 лет», - рассказали в ведомстве.

В ходе допросов задержанные признали вину. Они рассказали, что несколько месяцев планировали украсть деньги. Подозреваемые надели маски на лица, проникли в помещение с помощью дубликатов ключей и забрали деньги.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Задержанных заключили под стражу. Им могут присудить до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что вооруженный мужчина похитил золото в нижегородском ломбарде. Он угрожал продавцу ножом.

Рубль Кражи Деньги Полиция
13 июня 2024, 01:40
Дело о крупнейшей взятке в истории России поступило в суд
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Дело двух сотрудников Следственного комитета России, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере, поступило в Балашихинский городской суд Московской области. Информацию об этом разместили в картотеке инстанции.

«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны», - написали в базе суда.

Их обвинили в получении взятки в размере более чем в 2,7 тысячи биткоинов (на сегодняшний день соответствуют приблизительно 16 миллиардам 500 миллионам рублей), которые они вымогали у хакеров из группы Infraud Organization.

Ранее Никулинский суд Москвы изъял свыше тысячи биткоинов у Тамбиева. Ранее он занимал должность начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы.

Уголовное дело Рубль Суд Криптовалюты Россия Следственный комитет России

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