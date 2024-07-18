18 июля 2024, 21:17

Генерал Попов обжаловал срок домашнего ареста

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Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов обжаловал домашний арест в военном суде. Об этом сообщило РИА «Новости».

В понедельник, 15 июля, судья перевел под домашний арест Попова до 11 октября. Заседание провели в закрытом режиме.

Генералу предъявили обвинение в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области. Общая стоимость материалов составила свыше 100 миллионов рублей. По данным СК, за свои «услуги» Попов получил больше миллиона рублей.

Также под домашним арестом оказался предприниматель Сергей Моисеев , который стал фигурантом по делу Попова. Он признался в содеянном и уже погасил часть вмененного ему ущерба. После этого СК призвал отпустить Моисеева под домашний арест.

Хищения Рубль Суд Военные Аресты Армия
18 июля 2024, 21:29
Число отравившихся шаурмой на севере Москвы выросло до 24 человек
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Проходящего обвиняемым по делу о массовом отравлении постояльцев хостела на Дмитровском шоссе владельца точки быстрого питания отправили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба Московской прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что фигурант дела и его адвокат выступили против заключения под стражу и просили назначить залог, запрет определенных действий или домашний арест.

Свою вину по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, подсудимый не признал.

По данным прокуратуры, за медицинской помощью в связи с отравлением обратились постояльцы хостела на Дмитровском шоссе. Первые заболевшие появились в минувший понедельник, 15 июля. Сейчас в больницах столицы находятся 24 человека.

Все пострадавшие питались в одной точке быстрого питания. Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела.

Собственную проверк у заведения организовал Роспотребнадзор. Специалисты ведомства взяли образцы продукции и пообещали, что огласят результаты позднее.

В пресс-службе столичного главка СК заявили, что владелец торговой точки нанимал сотрудников без оформления каких-либо договоров.

Уголовное дело Прокуратура РФ Больницы Питание Аресты Москва
18 июля 2024, 21:21
Женщина подожгла пункт набора контрактников в Костроме
РИА «Новости»
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В Костроме женщина кинула бутылку с бензином в здание, где находится пункт отбора на военную службу. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

По его словам, он выезжал на место происшествия.

«Возгорание было оперативно потушено военнослужащими. Хорошо, быстро сработала полиция. Подозреваемая задержана и дает показания», - рассказал глава региона.

Ситников добавил, что пострадавших и повреждений нет. Кроме того, он поручил городским службам заменить разбитые стекла, а также сделать косметический ремонт в случае необходимости.

Ранее в Подмосковье правоохранители задержали девушку , которая 17 июля по указанию неустановленных лиц подожгла служебную машину МВД, по подозрению в совершении теракта.

В начале июля Центральный окружной военный суд Самары приговорил жителя Тольятти к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима за поджог местной администрации.

Поджоги Пожары Женщины Полиция
18 июля 2024, 20:48
Бывшего заместителя Жириновского арестовали по делу о мошенничестве
Соцсети
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Задержанного по делу о крупном мошенничестве бывшего депутата Госдумы от фракции ЛДПР Сергея Абельцева отправили в следственный изолятор. Об этом со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда сообщило РИА «Новости».

Суд Мошенничество Депутаты ЛДПР
18 июля 2024, 19:50
Замдиректора Фонда капремонта Подмосковья задержали по подозрению во взяточничестве
РИА «Новости»
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Заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича задержали правоохранители. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По словам собеседника агентства, Дымнича заподозрили во взяточничестве. Источник отметил, что чиновника уже попросили отправить в СИЗО. Ходатайство об этом получил столичный суд.

Официально эту информацию пока не подтверждали.

Накануне суд арестовал бывшего главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Свою вину экс-чиновник не признал.

По данным «Московского комсомольца» , Кибовский уже успел заявить о желании отправиться в зону специальной операции , подчеркнув, что это намерение никак не зависит от результата судебного разбирательства.

По данным СК, бывший министр правительства Москвы за взятки содействовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов. Причем действовал не один, а в составе организованной группы.

Общую сумму полученных взяток оценили более чем в 100 миллионов рублей.

Суд Коррупция Москва

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