Генерал Цоков использовал лудоманию Попова в личных целях

Будучи осведомленным об увлечении Попова азартными играми и его многочисленных долгах, Цоков вовлек генерала в состав организованной преступной группы. Взамен он пообещал передать Попову автомобиль Geely стоимостью более четырех миллионов рублей.

Следствие считает, что генерал Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных ВГА Запорожской области в порядке предоставления гумпомощи. Стоимость похищенного составила более 100 миллионов рублей, материалы предназначались для строительства инженерных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Суд отказался взять отвод по делу генерал-майора Ивана Попова. К делу не допустили блогера Юрия Подоляку в качестве общественного защитника.