18 декабря 2024, 11:28

Гендиректора «Ваккора» обвинили в хищении более 88 млн рублей при исполнении госзаказа

РИА «Новости»
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Генерального директора ООО «Ваккор» Александра Божка заподозрили в злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Главного военного следственного управления СК РФ.

По данным следствия, в 2022 году он заключил многомиллионный контракт на строительство объектов для силовых ведомств на Сахалине. После этого Божок потратил более 88 миллионов рублей, которые выделили на выполнение госзаказа, чтобы погасить кредиты компании. При этом обязательства по строительству ООО «Ваккор» не выполнило.

Против Божка возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа. Ему грозит до восьми лет колонии.

«Божку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России», - уточнили в пресс-службе.

Ранее обвиняемого во взятках экс-замминистра обороны Иванова оставили в СИЗО до 23 марта 2025 года. По версии следствия, он растратил более 200 миллионов рублей и похитил средства обанкротившегося банка «Интеркоммерц»

Преступления Военные СК РФ Россия
18 декабря 2024, 10:53
На место теракта на Рязанском проспекте в Москве начали нести цветы
Телеканал «360»
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На месте гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова появились цветы. Об этом сообщил 360.ru источник.

Генерал погиб накануне утром, выходя из дома на Рязанском проспекте в Москве. На электросамокате, припаркованном у подъезда, сдетонировало взрывное устройство. Смертельные ранения получил и помощник Кириллова Илья Поликарпов.

Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в преступлении. По данным следствия, один из них, завербованный украинскими спецслужбами, разместил взрывчатку на самокате и поставил у подъезда.

Бомбу дистанционно привели в действие, когда увидели выходящего из подъезда Кириллова через камеру, установленную в припаркованном рядом автомобиле каршеринга. За преступление исполнителю обещали выезд из России в европейскую страну и вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

Россия Цветы Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
18 декабря 2024, 04:43
Уголовное дело возбудили из-за массового отравления детей в Архангельске
РИА «Новости»
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В Архангельске 20 несовершеннолетних пациентов отравились в ГБУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница имени Выжлецова», возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета РФ.

Следователи возбудили дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей.

«Следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», - уточнили в ведомстве.

Глава СК Александр Бастрыкин контролирует ход расследования.

Ведомство отреагировало на информацию из местных СМИ, сообщивших, что массовое отравление детей, предположительно, вызвано кишечной инфекцией.

Проверку также проводит региональная прокуратура.

Ранее семья в Липецке отравилась роллами и пиццой, заказанными в одном из городских ресторанов, и была госпитализирована в инфекционную больницу.

Уголовное дело Дети Больницы Архангельская область Следственный комитет России
18 декабря 2024, 04:25
Теракт в Москве сравнили с убийством начальника из Пентагона
РИА «Новости»
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Украинские спецслужбы убили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова из террористических побуждений. Его устранение не имело значения для обстановки в зоне СВО. Американский разведчик Скотт Риттер сообщил об этом на YouTube-канале Judging Freedom.

«Если бы председатель объединенного комитета начальников штабов или один его замов вышел из дома на работу утром и погиб вместе с адъютантом из-за бомбы в мусорке, <…> вы прекрасно знаете, что сделали бы мы», - сказал он.

Риттер счел реакцию России на убийство генерала Кириллова оправданной. Он назвал подрыв актом терроризма, не имеющим никакого военного значения. Разведчик заявил, что Украина даже не старалась скрыть свою причастность к подрыву.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря. Злоумышленники подорвали оставленный возле дома на Рязанском проспекте заминированный самокат.

США Пентагон Терроризм Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
18 декабря 2024, 02:45
На Урале литейщик полгода снимал на скрытую камеру женщин в душевой
РИА «Новости»
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Сотрудник завода в Каменске-Уральском установил в женской душевой видеокамеру и в течение полугода снимал коллег. Слежка вскрылась, и теперь мужчине грозит наказание, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По словам пострадавших, 33-летний литейщик в августе приклеил скотчем камеру в женской душевой. Лишь в декабре одна из сотрудниц заметила ее и пожаловалась охране. Благодаря записям с заводских камер удалось вычислить, кто из мужчин бывал в чужой душевой.

Выяснилось, что литейщик снимал коллег и хранил записи в своем телефоне. Он во всем сознался. Правоохранители возбудили дело, а сотрудницы решили подать коллективный иск.

В Новосибирске посетители караоке-бара обнаружили камеры в женском и мужском туалетах. Администратор оправдался тем, что их установили предыдущие владельцы помещения.

Свердловская область

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