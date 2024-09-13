Гендиректора «Ленбытхима» отправили под домашний арест

«Судья отклонил ходатайство СК о заключении под стражу гендиректора ООО „Ленбытхим“ Дениса Михайлова. В отношении него избрали меру пресечения в виде домашнего ареста», - указали в инстанции.

По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключенных с АО «Военторг», глава «Ленбытхима» завысил цены на сырье и материалы. Тем самым подозреваемый присвоил на этом более 20 миллионов рублей.

О задержании Михайлова стало известно 12 сентября. В ходе проверки следователи выяснили, что у него в собственности есть объекты недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции.

Ранее суд арестовал бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна по делу о коррупции.