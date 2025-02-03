03 февраля 2025, 07:25

Гендиректора гостиничного комплекса убили в кабинете в Петропаловске-Камчатском

Пресс-служба Следственного комитета
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Гендиректора гостиничного комплекса в Петропаловске-Камчатском убили в собственном кабинете. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.

«Следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по факту убийства генерального директора гостиничного комплекса краевой столицы», - заявили в ведомстве.

По данным следователей, 3 февраля 45-летний гендиректор был в своем кабинете вместе с 67-летним соучредителем гостиничного комплекса. Последний выстрелил в голову начальника из охотничьего ружья, а потом обратился в полицию. Убийство произошло на почве конфликта.

Подозреваемого задержали, обстоятельства случившегося устанавливают.

Ранее в Омской области мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья. Происшествие случилось в селе Новопрокровка. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Уголовное дело Убийства Россия Полиция
03 февраля 2025, 06:49
Влечение к убийствам «ангарского маньяка» Попкова не сделало его невменяемым
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Выявленная гомицидомания (неопределимое влечение к убийствам) у «ангарского маньяка» Михаила Попкова не делает его невменяемым, он может нести ответственность за свои поступки. Это написано в его деле, сообщило РИА «Новости».

Поков не состоит на учете у психиатра, но результаты экспертизы указали на наличие у него гомицидомании с садистическими наклонностями.

«В судебном заседании подсудимый ведет себя адекватно, на заданные вопросы отвечает полно и по существу, в связи с чем, у суда нет оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимого», - сказано в материалах дела.

Попкова посадили на пожизненный срок по обвинению в убийстве 22 женщин. Когда мужчине вынесли приговор, он признался, что убил еще 59 человек.

В ноябре 2023 года Попков получил еще 10 лет тюрьмы по новому делу об убийстве трех женщин в период с 1997 по 2003 год. Он встретил жертв в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, предлагал подвезти на машине и провести время вместе. Отвез их в безлюдные места и убил.

Убийства Суд Женщины Тюрьмы Приговоры Мужчины Машины
02 февраля 2025, 17:15
Наркоторговец погиб при попытке бегства во время обыска в московской квартире
РИА «Новости»
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Обыски в московской квартире владельца одной из крупнейших площадок по торговле наркотиками в даркнете Алексея Ростовцева обернулись гибелью фигуранта уголовного дела. Как сообщил Telegram-канал Mash, наркоторговец решил сбежать от силовиков через окно, но не удержался и разбился при падении с 17-го этажа.

Правоохранители занимались Ростовцевым долгое время. Он прокололся во время отправки очередной посылки во Владивосток. Своей вины наркодилер не отрицал и согласился сотрудничать со следствием.

Он даже привел криминалистов в квартиру, чтобы показать тайники. Но в ходе обысков Ростовцев неожиданно совершил попытку к бегству, которая обернулась для него летальным исходом.

В начале января жительница Санкт-Петербурга задушила восьмилетнего сына и покончила с собой. Ее тело нашли под окнами квартиры. По данным следствия, погибшая страдала длительной депрессией , в которой винила своего ребенка

Наркотики Уголовное дело Москва
02 февраля 2025, 15:00
Забайкальский школьник погиб под завалом кирпичей в аварийном доме
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Кирпичная печь в частично разобранном аварийном доме разрушилась и погребла под собой 10-летнего мальчика в городе Шилка Забайкальского края. От полученных травм школьник скончался на месте, сообщила пресс-служба регионального СК.

В ведомстве уточнили, что мальчик проник в здание в воскресенье, 2 февраля. Криминалисты завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Следователи прибыли на место гибели ребенка для осмотра и допроса очевидцев и работы с родителями мальчика. Также они планируют установить ответственных за территорию, на которой находился аварийный дом.

В середине января в красноярской деревне Росинка девятилетний мальчик погиб под снежным завалом. Как сообщила пресс-служба регионального СК, ребенок с друзьями прыгнул со горки в овраг и его засыпала уплотненная корка снега. Из сугроба мальчика достали без признаков жизни.

Уголовное дело Дети Школьники Следственный комитет России
02 февраля 2025, 14:01
Россиянин прикарманил часы за 91 тысячу рублей
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Мужчина подменил дорогие часы на пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Клиент заказал дорогостоящие часы фирмы Tissot за 91 тысячу рублей и пришел их забирать. Чтобы сотрудница ПВЗ ничего не заподозрила, вместе с ними он заказал тапочки.

Камера засняла, как мужчина долго рассматривал часы, а затем незаметно подменил их на дубликат.

Общий ущерб составил 91 тысячу рублей, деньги за товар заплатил владелец точки выдачи заказов. Полиция приступила к розыскам мошенника.

Ранее в Бурятии мужчина ворвался в продуктовый магазин с похожим на пистолет предметом и похитил бутылку водки стоимостью 520 рублей. Полицейские задержали его по горячим следам, подозреваемым оказался ранее судимый за имущественные преступления безработный местный житель.

Мошенничество Магазины

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