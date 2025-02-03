Гендиректора гостиничного комплекса убили в кабинете в Петропаловске-Камчатском

Выявленная гомицидомания (неопределимое влечение к убийствам) у «ангарского маньяка» Михаила Попкова не делает его невменяемым, он может нести ответственность за свои поступки. Это написано в его деле, сообщило РИА «Новости».

Поков не состоит на учете у психиатра, но результаты экспертизы указали на наличие у него гомицидомании с садистическими наклонностями.

«В судебном заседании подсудимый ведет себя адекватно, на заданные вопросы отвечает полно и по существу, в связи с чем, у суда нет оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимого», - сказано в материалах дела.

Попкова посадили на пожизненный срок по обвинению в убийстве 22 женщин. Когда мужчине вынесли приговор, он признался, что убил еще 59 человек.

В ноябре 2023 года Попков получил еще 10 лет тюрьмы по новому делу об убийстве трех женщин в период с 1997 по 2003 год. Он встретил жертв в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, предлагал подвезти на машине и провести время вместе. Отвез их в безлюдные места и убил.