18 июня 2024, 12:25

Гендиректор «Кухни на районе» вошел в число задержанных после отравления в Москве

РИА «Новости»
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Одним из трех задержанных по уголовному делу, возбужденному после массового отравления москвичей, стал генеральный директор компании «Кухня на районе» Антон Лозин. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы сообщило РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, предварительной причиной массовой госпитализации горожан с отравлением и подозрением на ботулизм стал салат лобио.

«Среди задержанных - генеральный директор „Кухни на районе“ Антон Лозин», - заявил источник.

По данным Telegram-канала Baza, также к следователям доставили руководителя отдела качества компании «Кухня на районе» по фамилии Машкова. Ее имени авторы не привели.

Силовики задержали и генерального директора компании «Савон-К» Анатолия Шина. Его фирма поставляла консервированную фасоль для производства салата лобио, который назвали предварительной причиной отравления.

В пресс-службе столичного главка СК заявили, что по уголовному делу о массовом отравлении москвичей задержали трех человек из руководства коммерческих организаций.

В ведомстве не назвали имен, но уточнили, что речь идет главе фирмы, которая занималась производством некачественной продукции, генеральном директоре компании, отвечавшей за приготовление и доставку еды в столичном регионе, а также руководителе отдела качества Следователи провели обыски. Также совместно с сотрудниками столичного управления Роспотребнадзора они установили, что документов о сроках годности поставляемой продукции в компании не было, а производственный контроль с соблюдением технологий хранения и производства проводился с нарушениями.

Кроме того, руководство коммерческих организаций для получения дополнительной прибыли незаконно оформляло на работу приехавших в столицу иностранцев. Это стало причиной для возбуждения дела о незаконной миграции.

В минувший понедельник, 17 июня, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что за медицинской помощью с симптомами отравления обратился 121 житель города. Она подчеркнула, что в больницу попали 55 человек, из которых 30 находятся в реанимации. У всех госпитализированных врачи заподозрили ботулизм.

С таким же предварительным диагнозом в больницы попали 12 нижегородцев и 14 жителей Казани. Всех заболевшие заказывали лобио от фирмы «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от фирмы «Гастропорт».

Уголовное дело Больницы Следственный комитет России Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России
18 июня 2024, 08:50
Актер из «Слова пацана» признался в разбое, но отверг обвинение в убийстве
РИА «Новости»
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Сыгравший члена криминальной группировки «Универсам» Демида в сериале «Слово пацана» актер Сергей Базанов отверг обвинение в убийстве организованной группой, но признал вину в разбое. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По информации собеседника агентства, всем фигурантам уголовного дела утяжелили обвинение - помимо разбоя, им инкриминируют и убийство.

«Сам Базанов и еще один фигурант признали вину в разбое, но отвергли обвинение в убийстве. С ними заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», - рассказал собеседник ТАСС.

Также, по его данным, по уголовному делу арестовали четвертого фигуранта - С. С. Хайдарова.

Другой фигурант - Григорий Галустов - дал признательные показания и назвал Базанова организатором убийства организованной группой, добавил источник.

По версии следствия актер входил в состав банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре столицы. Мужчине выстрелили в голову и похитили сумку, в которой было 900 тысяч долларов.

В рамках расследования дела показания свидетелей, опознания, очные ставки и результаты судебных экспертиз подтвердили причастность к преступлению двоих фигурантов, в том числе Базанова.

Другие фигуранты этого дела - Григорий Галустов, Евгений Николаев и Хайдаров. Ранее их судили по статье о разбое.

У Базанова тоже уже была судимость ранее - в конце 2013 года он получил три года колонии общего режима за ношение огнестрельного оружия и нападение на полицейского. Тогда он полностью признал вину и раскаялся. Дело рассматривали в особом порядке. Мосгорсуд на полгода снизил наказание.

Убийства Москва
17 июня 2024, 21:07
Первого вице-мэра Орла задержали по делу о коррупции
РИА «Новости»
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Силовики задержали первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова в рамках расследования уголовного дела о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства подтвердил факт задержания и уточнил, что чиновник проходит по уголовному делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

По данным издания «Орловские новости» , речь идет о деле местных перевозчиков, которые добились возбуждения уголовного дела. Потерпевшими по нему проходит семья Кривовых.

Они записали видеообращение, в котором заявили, что на протяжении нескольких лет передавали должностному лицу в администрации города 100 тысяч рублей в месяц для сохранения возможности вести работу.

Когда они обратились в правоохранительные органы, то мэрия расторгла с ними договор о пассажирских перевозках в одностороннем порядке. Внимание на историю обратил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и потребовал от главы областного главка доложить о ходе расследования.

В первой половине июня суд Иванова отправил под стражу бывшего главу департамента строительства и архитектуры региона Александра Батурина. Его заподозрили в растрате 12 миллионов рублей при капитальном ремонте кинотеатра «Современник». Чиновник выплатил подрядчику всю сумму, но дальше проектной документации работа не пошла.

Уголовное дело Коррупция Чиновники
17 июня 2024, 20:55
Всем фигурантам дела об убийстве байкера в Люблине продлили арест
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Басманный суд продлил арест шестерым фигурантам дела об убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По решению суда, обвиняемые будут находиться под стражей до 18 сентября 2024 года. Постановление еще не вступило в законную силу.

По предварительной версии, Шахин и Шахрат Аббасовы избили и ранили ножом молодого человека, который сделал им замечание за неправильную парковку. От полученных ранений пострадавший умер в больнице.

СК возбудил уголовное дело об убийстве. Во время обысков в доме предполагаемого убийцы правоохранители нашли более 44 миллионов рублей.

Позже стало известно, что отец Аббасова хотел договориться с родственниками убитого , чтобы замять дело. Мать погибшего москвича рассказала, что ей и ее семье поступали угрозы от родственников обвиняемых.

Уголовное дело Убийства Суд Аресты Москва
17 июня 2024, 20:44
Россиянка бросила ребенка в коляске на парковке ЖК и попала на видео
Телеканал «360»
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Приехавшая в Тулу из поселка Скуратово пьяная мать оставила на парковке ЖК «Северная Мыза» ребенка в коляске. Как сообщил 360.ru осведомленный источник, женщину часто видели на улицах после распития алкоголя.

По его словам, за несколько часов до момента оставления ребенка мать пыталась завезти коляску с ним в дом, но справиться не смогла: находилась в невменяемом состоянии. Позже протрезвевшая женщина обратилась в полицию с заявлением, что ребенка у нее украли.

Когда в ситуации начали разбираться местные жители, она уже успела купить алкоголь и встретиться с подругами.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с камер наблюдения парковки жилого комплекса. На них женщина еле держится на ногах. В один момент она оставила коляску с ребенком, которая поехала по дороге. Мать успела ее перехватить, а после того, как нашла место для «парковки», оставила коляску и ушла в неизвестном направлении.

Областной главк Следственного комитета по итогам проверки возбудил уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. В ведомстве заявили, что в рамках расследования установят все обстоятельства происшествия. Ребенка временно передали в больницу.

В середине мая полицейские Краснодара задержали мать из Сургута, которая оставила трехлетнюю дочь в местном магазине , а сама села на поезд до Санкт-Петербурга. В пресс-службе краевого главка МВД уточнили, что женщину пришлось снимать прямо из едущего состава.

Уголовное дело Дети Алкоголь Следственный комитет России

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