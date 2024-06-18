Гендиректор «Кухни на районе» вошел в число задержанных после отравления в Москве

По словам собеседника агентства, предварительной причиной массовой госпитализации горожан с отравлением и подозрением на ботулизм стал салат лобио.

«Среди задержанных - генеральный директор „Кухни на районе“ Антон Лозин», - заявил источник.

По данным Telegram-канала Baza, также к следователям доставили руководителя отдела качества компании «Кухня на районе» по фамилии Машкова. Ее имени авторы не привели.

Силовики задержали и генерального директора компании «Савон-К» Анатолия Шина. Его фирма поставляла консервированную фасоль для производства салата лобио, который назвали предварительной причиной отравления.

В пресс-службе столичного главка СК заявили, что по уголовному делу о массовом отравлении москвичей задержали трех человек из руководства коммерческих организаций.

В ведомстве не назвали имен, но уточнили, что речь идет главе фирмы, которая занималась производством некачественной продукции, генеральном директоре компании, отвечавшей за приготовление и доставку еды в столичном регионе, а также руководителе отдела качества Следователи провели обыски. Также совместно с сотрудниками столичного управления Роспотребнадзора они установили, что документов о сроках годности поставляемой продукции в компании не было, а производственный контроль с соблюдением технологий хранения и производства проводился с нарушениями.

Кроме того, руководство коммерческих организаций для получения дополнительной прибыли незаконно оформляло на работу приехавших в столицу иностранцев. Это стало причиной для возбуждения дела о незаконной миграции.

В минувший понедельник, 17 июня, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что за медицинской помощью с симптомами отравления обратился 121 житель города. Она подчеркнула, что в больницу попали 55 человек, из которых 30 находятся в реанимации. У всех госпитализированных врачи заподозрили ботулизм.

С таким же предварительным диагнозом в больницы попали 12 нижегородцев и 14 жителей Казани. Всех заболевшие заказывали лобио от фирмы «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от фирмы «Гастропорт».