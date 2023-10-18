«Гадости по указке Украины». Вандалы нарисовали нацистскую символику на двери российского военкора

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«Рассказывать особенно нечего. Двое идиотов, вернее, идиот и идиотка, были на связи с украинской спецслужбой, получали от них заказы и за деньги делали гадости. Вчера нарисовали у моей двери вот такую ерунду. Уже ночью их схватили, теперь они предстанут перед судом», - сообщил военкор.

Судя по фото, изображение красуется не только на двери, но и на полу возле нее, и звезду окружают зажженные свечи.

Трушин предположил, что помимо вандализма задержанным вменят угрозы убийством.

«Мне до этого поступали угрозы со стороны украинских спецслужб, а они (задержанные - прим. ред.) приняли участие в этой операции, были в этом задействованы», - пояснил он.

Военкор признался: он надеется, что злоумышленники «уедут далеко и надолго».