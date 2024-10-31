ФСБ задержала участников ОПГ, похитивших детей в Екатеринбурге

В Россию из Албании экстрадировали криминального авторитета, россиянина Игоря Кокунова, который находился в международном розыске. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в беседе с Lenta.ru.

Кокунова знают в криминальном мире как Вову Бандита. На родину его отправили работники Национального центрального бюро Интерпола МВД и ФСИН.

По данным следователей, мужчину «короновали» в 1993 году. В то время вся деятельность криминальных структур в Москве была под его контролем.

В 2020 году против Кокунова возбудили уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и отправили под домашний арест. Однако вор в законе снял электронный браслет и сбежал из страны. В августе прошлого года его объявили в международный розыск.

Осенью 2023 года его задержали албанские полицейские. Правительство Албании удовлетворило запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Кокунова.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты выдали гражданина России Зулумхана Жамалулаева, обвиняемого в убийстве. Он больше года скрывался за границей.