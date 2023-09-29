ФСБ задержала топ-менеджера подконтрольной челябинскому правительству стройкомпании

29 сентября 2023, 15:23
РИА «Новости»
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Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно со следователями задержали генерального директора подконтрольной правительству Челябинской области строительной компании ЮУ КЖСИ Владимир Атаманченко. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

Гендиректора строительной компании задержали днем в четверг, 28 сентября. Ему предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

«По версии следствия, топ-менеджер использовал порядка 10 миллионов рублей компании на расчеты по личным займам», - рассказал источник издания.

Атаманченко стал генеральный директором компании в 2019 году. До этого работал в «Якутптицепром» и занимал должность в отделе финансирования и контроля расходов бюджета департамента казначейства Якутии.

ЮУ КЖСИ - крупнейшая строительная компания региона. До Атаманченко ее возглавляла Наталья Салеева, которая считалась доверенным лицом бывшего губернатора региона Бориса Дубровского.

Главу Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина также задержали по делу о злоупотреблении полномочиями. Его отправили в СИЗО до 27 ноября.

Челябинская область Строительство Челябинск
Приговор осужденного за госизмену главу Group-IB Сачкова признали законным
23 октября 2023, 17:29
РИА «Новости»
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Приговор в 14 лет колонии строгого режима по делу о государственной измене основателя компании Grouр-IB Ильи Сачкова признали законным и оставили в силе. Об этом со ссылкой на Первый апелляционный суд общей юрисдикции сообщил ТАСС.

Илью Сачкова арестовали в 2011 году. По версии следствия, его компания передала секретные сведения представителям иностранной разведки в сфере кибербезопасности.

СМИ со ссылкой на источники связывали уголовное преследование основателя Group-IB с делом бывшего начальника оперативного Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, арестованного в конце 2016 года и осужденного на 22 года колонии.

Считалось, что он передал американским спецслужбам данные хакеров, стоящих за взломом серверов Демократической партии США перед выборами. Россия свою причастность к организации этих кибератак отрицала.

В ведомстве добавили, что с апелляцией об изменении приговора в суд обратились адвокаты осужденного. Но после рассмотрения решение первой инстанции оставили в силе, а жалобу защиты без удовлетворения.

Приговор Илье Сачкову в виде 14 лет колонии строгого режима вынес в конце июля 2023 года Московский городской суд. Кроме лишения свободы предпринимателю выписали штраф в размере 500 тысяч рублей. Представлявший интересы основателя компании Group-IB адвокат Сергей Афанасьев пообещал обжаловать это решение.

Суд
Приятелей устраивавших драки школьников из Химок задержали в Москве
23 октября 2023, 15:23
РИА «Новости»
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Московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК, новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.

Московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК , новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.

Установить личности несовершеннолетних правоохранители смогли после изучения записи с камер видеонаблюдения. После задержания подросткам предъявили обвинение в хулиганстве и арестовали.

На минувшей неделе Подмосковный главк СК сообщил о задержании двух школьников из городского округа Химки , которые нападали на подростков, а также вместе с приятелями затевали массовые драки в московском торговом центре, провоцируя посетителей. Все свои действия обвиняемые снимали на видео и публиковали в социальных сетях.

Пока следователи установили только четыре случая нападения. Сейчас правоохранители изучают причастность подростков к другим преступным эпизодам.

Драки Химки СК РФ Школьники Москва 2023
Бойца ММА Якубова арестовали по делу об оправдании терроризма
23 октября 2023, 15:07
РИА «Новости»
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Чертановский суд Москвы удовлетворил просьбу следствия и арестовал бойца ММА Ильяса Якубова по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка следственного комитета.

Следственный комитет официально не упомянул имя задержанного в своем сообщении, но указал, что данное лицо обвинили в оправдании терроризма. По информации ведомства, в октябре 2023 года он сделал видеозапись с высказываниями, оправдывающими террористическую деятельность, и разместила ее в открытом доступе на своей странице в запрещенной соцсети.

Как сообщила « Российская газета », Якубов процитировал в своем видео Шамиля Басаева. Спортсмен не согласен с обвинениями и не считает себя преступником.

По статье о публичном оправдании терроризма ему грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось о задержании Якубова , которого прежде объявляли в федеральный розыск.

Суд Терроризм Следственный комитет России Москва 2023
СБУ и ЦРУ готовились к убийству Дугиной и Татарского почти 10 лет – СМИ
23 октября 2023, 14:58
РИА «Новости»
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Сотрудники Службы безопасности Украины убили политолога Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского при поддержке Центрального разведывательного управления США и при помощи передового оборудования. На подготовку преступлений потратили почти 10 лет. Такую версию выдвинула газета The Washington Post.

Убийства

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