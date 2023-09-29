ФСБ задержала топ-менеджера подконтрольной челябинскому правительству стройкомпании
Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно со следователями задержали генерального директора подконтрольной правительству Челябинской области строительной компании ЮУ КЖСИ Владимир Атаманченко. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.
Гендиректора строительной компании задержали днем в четверг, 28 сентября. Ему предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
«По версии следствия, топ-менеджер использовал порядка 10 миллионов рублей компании на расчеты по личным займам», - рассказал источник издания.
Атаманченко стал генеральный директором компании в 2019 году. До этого работал в «Якутптицепром» и занимал должность в отделе финансирования и контроля расходов бюджета департамента казначейства Якутии.
ЮУ КЖСИ - крупнейшая строительная компания региона. До Атаманченко ее возглавляла Наталья Салеева, которая считалась доверенным лицом бывшего губернатора региона Бориса Дубровского.
Главу Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина также задержали по делу о злоупотреблении полномочиями. Его отправили в СИЗО до 27 ноября.