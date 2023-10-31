ФСБ задержала соучастника покушения на Олега Царева
Федеральная служба безопасности задержала одного из соучастников покушения на бывшего украинского политика Олега Царева. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
По информации ведомства, происшествие случилось ночью возле подъезда жилого дома на улице Докукина. Мужчина подошел к пострадавшей и, угрожая предметом, похожим на пистолет, силой снял с нее наушники, после чего скрылся.
Злоумышленнику предъявили обвинение по статье о разбое. Столичная прокуратура взяла на контроль привлечение его к уголовной ответственности.
Ранее мужчина напал на журналиста «Известий» во время работы на юге Москвы. Корреспондент съемочной группы находился в магазине на улице Орджоникидзе по редакционному заданию, однако ему начал препятствовать гражданин, представившийся работником торговой точки.
В ведомстве заявили, что правоохранителям удалось предотвратить финансирование организации «Русский Добровольческий Корпус» (РДК)*.
По данным ФСБ, 24-летний москвич приобрел товары с символикой РДК* в интернет-магазине, считая, что его деньги пойдут на финансирование организации.
Когда в результате оперативно-розыскных мероприятий его удалось найти, мужчина признался в содеянном. Поскольку его действия создали условия для преступления по статье о госизмене, мужчина получил официальное предостережение о недопустимости таких действий. Помощь подобным организациям может быть основанием для лишения свободы на срок от 12 лет до пожизненного.
Ранее участника украинских «кибервойск» задержали в Кузбассе за госизмену.
*Запрещенная в России организация, организатор которой внесен в список террористов и экстремистов.
По информации ведомства, аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Они сообщили пенсионерке, что кто-то пытается снять ее деньги и порекомендовали перевести средства на «безопасный счет». Женщина поверила им и сняла все свои сбережения.
Позже мошенники снова связались с ней и предупредили о противоправных действиях, связанных с ее недвижимостью. Они убедили пенсионерку фиктивно продать две квартиры, одна из которых принадлежала ее сыну. Женщина лишилась недвижимости в городе Ступино Московской области и квартиры на улице Академика Анохина на западе столицы.
Затем мошенники порекомендовали женщине и ее сыну остановиться в отеле, пока полицейские не найдут преступников, пытавшихся лишить их жилплощади.
Общий ущерб составил около 16 миллионов рублей.
Ранее юрист Петр Гусятников назвал четыре преступных способа украсть деньги со вкладов россиян.
«В городе Белово Кемеровской области - Кузбассе пресечена направленная против безопасности РФ противоправная деятельность гражданина России», - отметили в ведомстве.
Задержанный через мессенджер вступил в киберподразделение, которое работало в интересах украинской разведки. Подозреваемый совершал хакерские атаки на российские информационные ресурсы. Его действия, как уточнили в ФСБ, нарушили работу объектов критической инфраструктуры страны.
У подозреваемого нашли и изъяли средства вычислительной техники и связи. Также специалисты Федеральной службы безопасности собрали данные, подтверждающие его антироссийскую работу. Ему предъявили обвинение по статье о госизмене. Подозреваемого арестовали.
Бизнесмена из Калининграда Андрея Гальчевского ранее признали виновным в госизмене. Предприниматель публиковал в интернете посты с экстремистскими призывами и пытался поступить на службу в ВСУ. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.