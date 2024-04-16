ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали

По информации пресс-службы УФСБ по региону, 28-летний мужчина в начале 2024 года связывался с украинской стороной и готовился совершить диверсию по указанию неизвестных лиц.

«За денежное вознаграждение готовил поджоги релейных шкафов, расположенных на участке Транссибирской железнодорожной магистрали», - указали в ведомстве.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого и поместили его в СИЗО. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В доме, где проживал подозреваемый, нашли две пластиковые бутылки с горючей жидкостью, карту участка железной дороги и инструменты, необходимые для поджога.

Ранее силовики задержали на Кубани россиянина , который планировал передать украинским разведчикам собранную им информацию о ВС России в Краснодарском крае. По данным ФСБ, мужчина сотрудничал с ГУР Украины. Против него возбудили уголовное дело.