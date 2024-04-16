16 апреля 2024, 09:23

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали

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Сотрудники ФСБ задержали в Кемеровской области мужчину, которого обвиняют в подготовке поджогов релейных шкафов на Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

По информации пресс-службы УФСБ по региону, 28-летний мужчина в начале 2024 года связывался с украинской стороной и готовился совершить диверсию по указанию неизвестных лиц.

«За денежное вознаграждение готовил поджоги релейных шкафов, расположенных на участке Транссибирской железнодорожной магистрали», - указали в ведомстве.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого и поместили его в СИЗО. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В доме, где проживал подозреваемый, нашли две пластиковые бутылки с горючей жидкостью, карту участка железной дороги и инструменты, необходимые для поджога.

Ранее силовики задержали на Кубани россиянина , который планировал передать украинским разведчикам собранную им информацию о ВС России в Краснодарском крае. По данным ФСБ, мужчина сотрудничал с ГУР Украины. Против него возбудили уголовное дело.

Поджоги ФСБ СИЗО
16 апреля 2024, 03:19
Адвокаты и прокуратура подали апелляцию на приговор Треповой
РИА «Новости»
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В Апелляционный военный суд поступили жалобы адвокатов представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию из суда.

«В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ», - рассказал собеседник агентства.

Дату рассмотрения пока не назначили. Прокуратура настаивает на ужесточении приговора, защита добивается смягчения наказания.

Суд приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Генпрокуратура сочла этот приговор слишком мягким и подала апелляционное представление в феврале 2024 года. Адвокат Треповой Даниил Берман ранее сообщил, что также отправил по почте апелляционную жалобу.

Генпрокуратура РФ Суд Адвокаты Прокуратура РФ Приговоры
16 апреля 2024, 00:43
В Ленинградской области 18-летний юноша выстрелил подростку в лоб
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Под Петербургом 18-летний парень выстрелил в лоб подростку из пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Кингисеппским межрайонным следственным отделом <…> в отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ „Хулиганство“», - сказано в публикации.

Как выяснили следователи, происшествие случилось 15 апреля в подъезде дома по улице Максима Горького в городе Сланцы. Обвиняемый совершил выстрел из пневматического ружья в 15-летнего пострадавшего.

В итоге подростку диагностировали рваную рану лба. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Подозреваемого задержали.

Ранее пьяная женщина столкнула двух несовершеннолетних девушек под поезд в Тосненском районе Ленинградской области. Против нее возбудили уголовное дело. Пострадавших смог спасти 17-летний парень.

Уголовное дело Дети Ленинградская область Россия
15 апреля 2024, 23:44
В Ростове-на-Дону подросток жестоко зарезал бездомного
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Шестнадцатилетний подросток в Ростове-на-Дону зарезал 61-летнего бездомного. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на региональное управление СК.

В публикации отметили, что юношу уже арестовали. Против него возбудили уголовное дело по статье о расправе. Обвиняемый признался в содеянном и подробно рассказал о случившемся. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

По данным следователей, подросток напал на мужчину, когда был в нетрезвом состоянии. Он ударил его ножом в жизненно важные органы без всякого повода. От полученных ударов бездомный умер.

В ноябре прошлого года подросток из Ачинска признался в жестокой расправе над одноклассником. Он рассказал, что сильно поссорился с 12-летним товарищем, взял топор и ударил его. Тело жертвы ребенок сбросил в реку Мазулька. О пропаже подростка сообщила его мать. Сначала полицейские заподозрили сожителя женщины. В итоге возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Уголовное дело Убийства Дети
15 апреля 2024, 21:12
Портнягину избрали меру пресечения по делу о неуплате налогов
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Предпринимателю и блогеру Дмитрию Портнягину избрали меру пресечения по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. Тверской районный суд Москвы приговорил его к домашнему аресту сроком почти на два месяца, об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Суд постановил заключить автора YouTube-канала «Трансформатор» под домашний арест на срок один месяц 28 дней, то есть до 10 июня 2024 года. На этот период для обвиняемого установили определенные ограничения.

Портнягина обвиняют по двум статьям: «Уклонение от налогов» и «Отмывание денежных средств».

Основателя сообщества Club 500 Портнягина задержали 12 апреля в Ростове-на-Дону после его поездки с гуманитарной помощью в зону СВО. Следственный комитет заявил, что блогер полностью возместил ущерб по делу о налогах. После сообщений о задержании бизнесмен принял участие в стриме канала «Министерство логики».

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