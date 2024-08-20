ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН за взятку

Против новгородского блогера Алексея Поднебесного возбудили два уголовных дела по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на СК по Санкт-Петербургу.

Поднебесный известен своим роликом, на котором он обвинил женщин в «сломанной жизни» из-за нежелания заниматься с ним сексом. Блогера прозвали «лидером инцелов» - мужчин, которые по каким-то причинам столкнулись с трудностями в поиске партнера.

Мужчину задержали в Петербурге и доставили в следственный отдел. Поднебесного заподозрили в интимной связи с 15-летней девочкой. На опубликованных в Сети кадрах 46-летний блогер целуется с подростком и трогает ее за грудь.

Изначально Поднебесным заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что у блогера много постов с пропагандой педофилии.