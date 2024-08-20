20 августа 2024, 19:17

ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН за взятку

Pxhere
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Начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время сотрудник задержан, проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», - передали в ФСИН.

Следователи возбудили уголовное дело. Назначена служебная проверка.

Ранее военный суд приговорил двух полковников ФСБ к девяти годам колонии и крупным штрафам за получение взяток от католических священников. Злоумышленников лишили званий и назначили им штраф на сумму более 39,3 миллиона рублей. До этого по делу о взятках арестовали экс-поставщика формы для Росгвардии.

Уголовное дело ФСИН ФСБ Россия
20 августа 2024, 09:52
Блогера Поднебесного заподозрили в сексе с подростком и развратных действиях
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Против новгородского блогера Алексея Поднебесного возбудили два уголовных дела по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на СК по Санкт-Петербургу.

Поднебесный известен своим роликом, на котором он обвинил женщин в «сломанной жизни» из-за нежелания заниматься с ним сексом. Блогера прозвали «лидером инцелов» - мужчин, которые по каким-то причинам столкнулись с трудностями в поиске партнера.

Мужчину задержали в Петербурге и доставили в следственный отдел. Поднебесного заподозрили в интимной связи с 15-летней девочкой. На опубликованных в Сети кадрах 46-летний блогер целуется с подростком и трогает ее за грудь.

Изначально Поднебесным заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что у блогера много постов с пропагандой педофилии.

Дети Блогеры Секс
20 августа 2024, 03:16
Таджик с топором напал на пожилую супружескую пару в Новой Москве
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Подозреваемого в нападении на супружескую пару в Новой Москве задержали. Им оказался 38-летний иностранец, сообщил столичный СК в Telegram-канале.

«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников правоохранительных органов в кратчайшие сроки местонахождение подозреваемого установлено, он задержан», - сказано в сообщении.

Подозреваемым оказался 38-летний уроженец Республики Таджикистан. Его доставили в СК для проведения следственных действий.

По информации прокуратуры Москвы , возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины и покушения на убийство женщины. По предварительным данным, злоумышленник нанес супругам множественные удары топором по телу и голове.

Мужчина скончался , женщина в больнице в тяжелом состоянии.

Убийства Больницы Полиция Таджикистан Москва
19 августа 2024, 22:26
Тело убитого 84-летнего мужчины обнаружили в Новой Москве
РИА «Новости»
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В поселке Михайлово-Ярцевском в Новой Москве правоохранители обнаружили тело 84-летнего мужчины с признаками насильственной смерти и 82-летнюю женщину с ранами в области головы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Сотрудники ведомства зафиксировали в частном доме, где обнаружили пенсионеров, следы возгорания. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По информации Telegram-канала Mash , погибший - полковник авиации, бывший работник внуковского авиаремонтного завода Виктор Селезнев. Пострадавшая - его супруга Людмила. По предварительным данным, преступник попытался сжечь дом после убийства. Пожар увидели соседи и вызвали пожарных. Также они видели незнакомого мужчину рядом с домом. Дело находится на контроле у московской прокуратуры.

В пожаре в центре Волгограда 14 августа погибли двое детей. В квартире девятиэтажного жилого дома загорелись домашние вещи. Мать погибших мальчиков с ожогами попала в больницу.

Авиация Убийства Пожары Пенсионеры Москва
18 августа 2024, 10:44
Москвичка получила два года колонии за кражи собак
РИА «Новости»
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В Москве женщину приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима за кражу породистых собак, которые ждали у супермаркетов ушедших за покупками хозяев. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

По информации источника, женщина похитила американского стаффордширского терьера, отцепив его с привязи велосипедной стойки у супермаркета. Ущерб составил 57 тысяч рублей.

Примерно через 10 дней она же украла метиса вельш-корги и английского спаниеля, которого привязали к поручню у другого супермаркета. Тогда ущерб оценили в 8,7 тысячи рублей.

Суд учел чистосердечное признание и хронические заболевания обвиняемой. В ходе разбирательств установили, что она страдает от алкогольной зависимости.

В ноябре 2023 года зоозащитники жаловались на серийную воровку собак , которая действовала на юго-востоке Москвы. Волонтеры уверяли, что к кражам причастна местная жительница по прозвищу Танюха.

Суд Собаки Кражи

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