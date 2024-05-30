30 мая 2024, 16:40

ФСБ задержала начальника отдела архитектуры и градостроительства Чебаркуля

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела архитектуры и градостроительства Чебаркульского муниципального района Олега Прохорова. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального СК.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

«Он подозревается в совершении пяти преступлений», - добавили в ведомстве.

По данным ФСБ, Прохоров в 2014 году выдал разрешение на строительство жилого объекта рядом с газопроводом. В результате при возведении домов выявили нарушения требований безопасности.

Ранее ФСБ задержала заместителя гендиректора предприятия оборонно-промышленного комплекса АО «Навлинский завод „Промсвязь“». Его заподозрили в коммерческом подкупе на сумму около 500 тысяч рублей.

Уголовное дело Преступления Строительство ФСБ
30 мая 2024, 15:06
«Меня не пустили на место». Дочь убитой работницы трапезной в Подмосковье — о нападении
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Дочь убитой работницы трапезной подмосковного храма Кристина сообщила 360.ru, что ее не пустили на место происшествия. Там работают следователи.

Житель Подмосковья нанес работнице трапезной в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде 13 ран. Пострадавшая скончалась. Преступление произошло утром 30 мая. Мужчину задержали, с ним работают следователи. Они устанавливают мотивы убийства.

«Меня даже не пустили на место, там работает Следственный комитет», - рассказала она.

На вопрос о том, давно ли ее мать трудилась в храме, девушка не ответила, попросив перезвонить завтра.

«Сегодня очень тяжело. Поймите правильно, не до этого», - сказала Кристина.

Она добавила, что не знает, была ли мать знакома со злоумышленником.

«Я вообще ничего не знаю», - констатировала собеседница 360.ru.

Убийства Следственный комитет России
30 мая 2024, 14:50
Житель Симферополя пытался выслать бронежилеты в США
Читайте нас в: Google Новости
Таможенники перехватили в Москве две посылки с комплектующими военного назначения, которые 40-летний житель Симферополя пытался отправить в США. Об этом сообщили в Федеральном таможенной службе.

«В коробках находились части общевойскового бронежилета, прибор ночного видения, одежда и специальные средства», - передали в ФТС.

Специалисты обыскали склад, который арендовал злоумышленник, и нашли другие бронежилеты и вооружение. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда боеприпасов».

За 2023 год российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей. На Северо-Западном и Западном направлениях засекали в основном оружие, боеприпасы, наркотики и психотропные вещества. На Северном Кавказе предотвратили попытку провезти драгметаллы.

США Уголовное дело Контрабанда Военные Москва
30 мая 2024, 14:22
Фигуранта дела о расправе над байкером в Люблине оставили под стражей
Читайте нас в: Google Новости
Московский городской суд оставил под стражей фигуранта дела о расправе над байкером из-за замечания о парковке в Люблине. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Защита хотела оспорить решение Замоскворецкого районного суда. Вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

«Московский городской суд оставил постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Аббасова Низами Иса оглы без изменения», - заявили в пресс-службе.

Низами Иса оглы Аббасов является отцом главного обвиняемого по делу Шахина Аббасова, который 17 апреля припарковал свое авто на тротуаре у подъезда жилого дома. Байкер Кирилл Ковалев сделал мужчине замечание, начался конфликт. Во время потасовки обвиняемый избил оппонента и ударил его ножом.

Суд Преступления Москва
30 мая 2024, 14:10
Бизнес-коуч Шабутдинов начал писать новый бизнес-курс в СИЗО
Читайте нас в: Google Новости
Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов, находясь под арестом за мошенничество с тренингами, начал разрабатывать новую программу, помогающую достичь целей и успеха. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, Шабутдинов пишет от руки новый инфопродукт прямо из камеры. Адвокат блогера пояснил журналистам, что занятие его подопечного законно.

Он уточнил, что рукописи Шабутдинова изучат специалисты службы отправки писем ФСИН. При этом заключенный может писать в любых количествах без ограничений. Правозащитник отметил, что сложности могут возникнуть только с письменными принадлежностями, конвертами и марками, так как они в дефиците.

Ранее Таганский суд Москвы оставил в СИЗО бизнес-тренера до 16 июня. Шабутдинов попытался оспорить продление ареста, но Мосгорсуд оставил решение в силе.

Уголовное дело Мошенничество

Новости по теме