ФСБ задержала членов колумбийского картеля «Кали» с 570 килограммами кокаина

«Сотрудники Федеральной таможенной службы и ФСБ России с поличным задержали членов колумбийского картеля „Кали“ с особо крупной партией наркотиков. У них изъяли 570 килограммов кокаина, оптовая стоимость на российском черном рынке которого составляет 1,5 миллиарда рублей, а розничная - более 5,5 миллиарда рублей», - заявили в ведомстве.

В ФСБ отметили, что операция по борьбе с кокаиновым наркотрафиком началась несколько лет назад. Тогда оперативники выявили планы группировки изменить маршруты поставок в Европу через Россию.

Оперативная информация и таможенный контроль помогли силовикам обнаружить прибывший из Перу в Россию грузовой автомобиль в частично разобранном состоянии. В ходе проверки силовики обнаружили двух граждан, которые извлекли брикеты с кокаином из агрегатов машины и перегрузили их в контейнер Московской области для отправки в Евросоюз.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Пензенской области двух закладчиков.