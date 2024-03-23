ФСБ задержала 11 причастных к теракту в Crocus City Hall
Силовикам удалось задержать 11 человек, причастных к теракту в Crocus City Hall. Среди них были четыре террориста, сообщил президенту Владимиру Путину глава ФСБ Александр Бортников.
«Директор ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта», - привело РИА «Новости» информацию от пресс-службы Кремля.
Силовики продолжили работу по выявлению всех пособников, которые могут иметь отношение к произошедшему.
«Ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы», - подчеркнули в Кремле.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Брянской области задержали автомобиль Renault , на котором, предположительно, из Crocus City Hall уехали подозреваемые в совершении теракта. Ехавшие в машине попытались скрыться, по ним открыли стрельбу. Одного предполагаемого террориста поймали на месте, второго - чуть позже. В иномарке также нашли оружие - пистолет Макарова, магазин к автомату АКМ - и иностранные паспорта.