ФСБ за год перехватила 370 килограммов синтетических украинских наркотиков
Федеральная служба безопасности предотвратила 11 попыток контрабанды украинских синтетических наркотиков. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе ведомства.
Злоумышленники пытались провезти в Россию украинские наркотики через Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. Сотрудники ФСБ перехватили 370 килограммов запрещенных веществ и задержали 12 участников преступных групп, которые планировали сбыть «синтетику» через интернет.
«Задержано 12 членов российских звеньев преступных групп из ряда регионов Российской Федерации, планировавших реализовать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины<…>», - отметили в ведомстве.
По информации пресс-службы, преступники также прятали наркотики в автомобилях, которые переправлялись в Киев, где их забирали украинские наркокурьеры. В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела.
Ранее ФСБ ликвидировала подпольную украинскую нарколабораторию в городском округе Шатура в Московской области. Злоумышленники синтезировали крупные партии запрещенных веществ.