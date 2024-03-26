ФСБ раскрыла цель организаторов теракта в Crocus City Hall

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Об участии в теракте радикальных исламистов также заявлял президент России Владимир Путин на совещании с правительством, руководителями силовых структур и членами оперативного штаба, созданного после теракта в концертном зале.

Глава государства подчеркнул, что исполнители уже найдены, но остается вопрос об организаторах и заказчиках нападения. Путин добавил, спецслужбы и правоохранительные органы должны дать ответы на целый ряд вопросов, которые возникли после теракта.

Он добавил, что организаторы при помощи нападения на учреждение добивались создания паники в российском обществе.

Напавшие на концертный зал Crocus City Hall радикалы-исламисты действовали с помощью спецслужб стран Запада и Украины. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил глава ФСБ Александр Бортников.

«Раскачать ситуацию, создать панику в обществе», - заявил Бортников, отвечая на вопрос об интересах стран Запада и Украины в теракте на территории России.