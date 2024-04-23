ФСБ пресекла работу группировки, обманом получавшей соцвыплаты в Санкт-Петербурге

По версии следствия, участники преступной группировки фиктивно регистрировали в Санкт-Петербурге многодетных матерей, которые проживали в разных населенных пунктах Дагестана. Затем мошенники подавали в районные администрации региона заявления для получения социальных выплат.

Для реализации плана члены группировки заранее покупали участки в удаленных населенных пунктах России.

«Земельные участки <…> стоимостью, не превышающей 10 тысяч рублей (каждый), которые фиктивно реализовывались многодетным семьям по завышенной стоимости», - уточнили в ведомстве.

Полученные деньги мошенники обналичивали. Специалисты выявили более 200 фактов незаконного получения средств материнского и земельного капитала. Сумма ущерба составила свыше 120 миллионов рублей.

Силовики пресекли деятельность группировки сразу в Санкт-Петербурге, Дагестане и Ханты-Мансийском автономном округе. Организаторы и исполнители задержаны. У них изъяли более 20 миллионов рублей незаконной прибыли, около 50 банковских карт и средств связи и документы на покупку объектов недвижимости в Санкт-Петербурге.