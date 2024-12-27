ФСБ предотвратила теракт «Вилаят Хорасан». Боевики собирались подорвать отдел полиции

«ФСБ РФ в Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО) „Исламское государство“* в Афганистане - „Вилаят Хорасан“, члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона», - уточнили в ведомстве.

Силовики зафиксировали злоумышленников, когда они собирали сведения об отделе МВД России в Москве, где хотели совершить теракт.

Боевики купили автомобиль, поместили в него баллоны с пропаном, а затем начали создавать самодельное взрывное устройство. Во время задержания боевики оказали сотрудникам ФСБ сопротивление и были нейтрализованы.

В месте проживания исламистов нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части СВУ, подчеркнули в ФСБ.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта, а также об организации деятельности террористической организации и участии в ней.

* «Вилаят Хорасан» - запрещенная в России террористическая организация.