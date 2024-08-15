15 августа 2024, 10:58

ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области

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Оперативники ФСБ предотвратили теракт в Тюменской области, подготовку которого вели двое сторонников идеологии массовых убийств. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

«Федеральная служба безопасности предотвратила подготовку теракта в Тюменской области во взаимодействии со Следственным комитетом. В ходе проведенных мероприятий задержали двух граждан России, которые являлись сторонниками идеологии массовых убийств», - заявили в спецслужбе.

В ФСБ отметили, что фигуранты планировали совершить взрыв при помощи самодельного взрывного устройства в здании отделения органов внутренних дел в Тобольске.

Оперативники обнаружили самодельное взрывное устройство и два самодельных зажигательных устройства, специалисты-взрывотехники уничтожили их на месте. Против задержанных завели уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

Ранее стало известно, что более 100 терактов предотвратили в России в 2024 году.

Терроризм ФСБ
14 августа 2024, 19:31
Участника картеля со 100 кг наркотиков задержали в Москве
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Организатора схемы контрабандной доставки в Россию партии наркотиков весом в 100 килограммов отправили в следственный изолятор на два месяца. Как сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, такое решение вынес Подольский городской суд Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что арестованный состоял в организации, которая перевозила через государственную границу наркотические прекурсоры в бутылках и тубусах. В качестве курьера группировка использовала иностранца. Он не подозревал о содержании груза и привез наркотики на своей машине.

В момент передачи запрещенных веществ сотрудники Московской таможни ФТС задержали организатора схемы.

Сейчас следователи устанавливают всех участников группировки. Расследование уголовного дела Московско-Ярославская транспортная прокуратура взяла под свой контроль.

Сотрудники управления ФСБ по Тюменской области задержали жителя Нижневартовска, организовавшего в своей квартире лабораторию по производству наркотиков. В руки силовиков зельевар попался с поличным, когда пытался продать очередную партию запрещенных веществ.

Наркотики Суд Прокуратура РФ Таможня Контрабанда Аресты Москва
14 августа 2024, 00:45
Тело пропавшего в июне DJ Pealot нашли в Карелии
РИА «Новости»
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В Карелии обнаружили тело пропавшего полтора месяца назад диджея из Санкт-Петербурга Максима Ананьина. Следователи назначили экспертизу, чтобы установить причину его смерти, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Мужчина пропал 30 июня в Куркиекском сельском поселении Лахденпохского района. Следком сообщил, что тело 50-летнего петербуржца нашли 12 августа в лесном массиве возле поселка Лумиваара.

«С целью установления точной причины гибели следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, организованы иные проверочные мероприятия», - сообщила пресс-служба.

Покойным оказался 50-летний Ананьин, известный как DJ Pealot и страдавший эпилепсией. Сайт 47news сообщил, что он пропал во время музыкальноо фестиваля Air.

В конце июля в Карелии произошло еще одно ЧП. Вода размыла перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, сообщили «Известия». Погибли три человека.

Санкт-Петербург Музыка Следственный комитет России Шоу-бизнес Республика Карелия
13 августа 2024, 20:32
Экс-сотруднику ФСБ отменили приговор за взятку в 160 млн рублей
РИА «Новости»
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Центральный окружной военный суд отменил приговор бывшему сотруднику управления ФСБ по Пермскому краю Григорию Царегородцеву. Экс-офицера осудили на девять лет за взятку в 160 миллионов рублей, сообщил «Коммерсант».

По данным издания, апелляционная инстанция нашла нарушения в судебном решении. После этого уголовное дело отправили на пересмотр в Пермский гарнизонный суд.

В апреле Царегородцева признали виновным по статье о получении взятки. Его лишили звания майора и назначили штраф в размере двукратной суммы взятки.

По данным следствия, с 2016 по 2022 год Царегородцев покровительствовал группе хакеров, обещая им прекратить уголовное преследование.

В общей сложности он получил 160 миллионов рублей. На эти деньги купил земельные участки, дома и автомобили. Бывшего сотрудника УФСБ арестовали весной 2023 года.

Ранее в Санкт-Петербурге в СИЗО отправили местного жителя, который представлялся полковником ФСБ.

Он получал взятки от коммерсанта.

Уголовное дело Суд ФСБ Приговоры Хакеры
13 августа 2024, 16:44
Оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z оставили в колонии-поселении
РИА «Новости»
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Свердловский областной суд оставил в силе приговор Александру Неустроеву, которого ранее осудили на три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил приговор без изменения по существу», - указали в инстанции.

В суде напомнили, что Неустроев в апреле 2023 года возле одного из домов на улице Волгоградской в Екатеринбурге «высказал угрозы» в адрес 11-летнего мальчика. Причиной агрессивного поведения стало то, что ребенок шел в шапке с символом специальной военной операции - буквой Z.

В июне 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в грубом нарушении общественного порядка и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Суд Екатеринбург

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