ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области

Читайте нас в:

«Федеральная служба безопасности предотвратила подготовку теракта в Тюменской области во взаимодействии со Следственным комитетом. В ходе проведенных мероприятий задержали двух граждан России, которые являлись сторонниками идеологии массовых убийств», - заявили в спецслужбе.

В ФСБ отметили, что фигуранты планировали совершить взрыв при помощи самодельного взрывного устройства в здании отделения органов внутренних дел в Тобольске.

Оперативники обнаружили самодельное взрывное устройство и два самодельных зажигательных устройства, специалисты-взрывотехники уничтожили их на месте. Против задержанных завели уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

Ранее стало известно, что более 100 терактов предотвратили в России в 2024 году.