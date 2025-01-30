ФСБ предотвратила теракт в электричке в Ставропольском крае
Сотрудники ФСБ задержали радикального исламиста, пытавшегося подорвать электричку в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
«Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением Кисловодск - Минеральные Воды», - рассказали в ФСБ.
Выходец из Средней Азии купил для этого необходимые компоненты, которые ФСБ изъяла при обыске. Далее, по данным следствия, он планировал бежать в Сирию и присоединиться к террористам. Против задержанного возбудили уголовное дело.
Накануне удалось предотвратить теракт на объекте противовоздушной обороны в Долгопрудном. Рядовой-контрактник проникся националистической идеологией и согласился устроить поджог в части. В интернете сотрудники ФСБ обнаружили его посты в поддержку запрещенных проукраинских организаций. После этого молодого человека задержали.