ФСБ предотвратила теракт в Брянске

Задержали трех подозреваемых в избиении подростков в Иглинском районе. Возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Башкортостан.

Нападение произошло 20 апреля на дороге в селе Иглино. Фигурантами уголовного дела по части второй статьи 213 УК России «Хулиганство, совершенное с применением насилия и угрозой его применения, группой лиц» стали 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, его 20-летний сын и 42-летний знакомый. Их задержали.

«С подозреваемыми проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения», - сообщила региональный Следком.

По версии следствия, водитель иномарки спровоцировал конфликт с подростками, используя малозначительный повод, а потом вместе с двумя сыновьями и знакомым избил их. Госпитализировали 17-летнего парня.

Пострадали не менее трех человек, сообщил «360» местный житель. Его дочь оказалась среди них. Девочка пыталась снять произошедшее на телефон и получила несколько ударов. Мужчина обвинил в нападении иглинского бизнесмена и его сыновей-боксеров. По его словам, преступники угрожали расправой и заявляли о «связях» во власти.

Сайт kp.ru показал кадры с места избиения.