23 апреля 2024, 11:49

ФСБ предотвратила теракт в Брянске

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Оперативники ФСБ задержали в Брянске гражданина России, который планировал совершить теракт. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

Силовики задержали сторонника украинских националистов, у него изъяли взрывчатку.

«В Брянске задержали гражданина России, который исповедовал украинскую националистическую идеологию. По заданию представителей запрещенной террористической организации он участвовал в подготовке диверсионно-террористического акта», - заявили в ФСБ.

Против фигуранта завели уголовное дело по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Пособничество в совершении террористического акта», ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ вскрыла деятельность террористической ячейки , которая планировала совершение теракта на объекте ВС России в Донецке. В группу входили шесть граждан из Средней Азии.

ФСБ Россия
23 апреля 2024, 11:07
Избившего подростков и угрожавшего «связями» бизнесмена в Башкирии задержали
Читайте нас в: Google Новости
Задержали трех подозреваемых в избиении подростков в Иглинском районе. Возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Башкортостан.

Нападение произошло 20 апреля на дороге в селе Иглино. Фигурантами уголовного дела по части второй статьи 213 УК России «Хулиганство, совершенное с применением насилия и угрозой его применения, группой лиц» стали 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, его 20-летний сын и 42-летний знакомый. Их задержали.

«С подозреваемыми проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения», - сообщила региональный Следком.

По версии следствия, водитель иномарки спровоцировал конфликт с подростками, используя малозначительный повод, а потом вместе с двумя сыновьями и знакомым избил их. Госпитализировали 17-летнего парня.

Пострадали не менее трех человек, сообщил «360» местный житель. Его дочь оказалась среди них. Девочка пыталась снять произошедшее на телефон и получила несколько ударов. Мужчина обвинил в нападении иглинского бизнесмена и его сыновей-боксеров. По его словам, преступники угрожали расправой и заявляли о «связях» во власти.

Сайт kp.ru показал кадры с места избиения.

Задержания Уголовное дело Башкирия Избиения
22 апреля 2024, 21:11
Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве в Люблине
Прокуратура Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца всех фигурантов дела об убийстве москвича в Люблине. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

По данным издания, в СИЗО отправятся Низами и Бахтияр Аббасовы - отец и дядя главного подозреваемого Шахина Аббасова. А также Нахид Гусейнов и Исахан Аббасов - они помогли соучастникам убийства скрыться на своих автомобилях. По решению суда, все фигуранты уголовного дела останутся под стражей до 18 июня 2024 года.

Ранее суд отправил СИЗО Шахина Аббасова , обвиняемого в умышленном убийстве. По данным следствия, Шахин и Шахрат Аббасовы нанесли множественные удары руками и ножом молодому человеку, который сделал им замечание за неправильную парковку. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице.

Следователь сообщила, что отец Аббасова пытался договориться с родственниками убитого, чтобы «замять дело». Мать погибшего москвича, в свою очередь, рассказала, что ей и ее семье угрожали родственники обвиняемых.

Уголовное дело Убийства Суд Больницы Преступления СИЗО Аресты Москва
22 апреля 2024, 20:45
Оскорбившего участников СВО блогера задержали в Пензе
Пресс-служба МВД
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники МВД и ФСБ в результате совместной операции задержали треш-стримера, который на видео оскорбил бойцов специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, правоохранительные органы выявили видеозапись с оскорблением военных в начале апреля.

«Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя», - уточнила Волк.

Во время задержания блогер объяснил свои действия алкогольным опьянением и извинился перед военнослужащими. Теперь подозреваемого отправят в Волгоград для проведения следственных действий.

В марте треш-стримера из Петрозаводска задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних. По версии следствия, блогер предлагал малолетней девочке интимную связь и совершал иные насильственные действия сексуального характера.

Задержания Пенза Военные ФСБ Видео Блогеры
22 апреля 2024, 19:16
Мать убитого на парковке в Люблине москвича пожаловалась на угрозы
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Родителям убитого из-за замечания на парковке 24-летнего москвича поступали угрозы со стороны родственников обвиняемых по делу. Об этом «360» рассказала мать погибшего.

По ее словам, в день трагедии к ним в автомобиль пытался вломиться взрослый человек.

«Мы не знаем кто это был, он что-то кричал в открытое окно. Угрозы были, но прямым текстом их не озвучивали», - отметила женщина.

Собеседница «360» уточнила, что это произошло в первый день, когда произошло убийство сына. Позже ей поступил странный звонок с неизвестного номера.

«Прямой угрозы для жизни не было, но мягко намекнули, что любые действия с моей стороны могут расцениваться как негативные для моей семьи. Соответствующую информацию мы донесли до сотрудников полиции, все это уже расследуется», - добавила мать погибшего.

Уроженец Азербайджана Шахин Аббасов 17 апреля припарковал машину на тротуаре у подъезда многоэтажного дома на Краснодарской улице в районе Люблино, что не понравилось молодому парню. Он сделал замечание, в результате чего началась потасовка. Парень получил ранение в живот и скончался в больнице.

Замоскворецкий суд арестовал Аббасова до 18 июня по делу об умышленном убийстве. Свою вину он не признал.

Также в Москве задержали отца и друга подозреваемого по делу об убийстве из-за парковки. При обысках в доме предполагаемого убийцы нашли более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.

Убийства Суд Полиция Москва

Новости по теме