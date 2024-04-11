ФСБ предотвратила массовый теракт в Москве

Задержанный в Тверской области по делу о стрельбе по сотрудникам полиции в Щелкове жил в Истре вместе с бабушкой. В беседе с «360» она заявила, что внука в последний раз видела в воскресенье, 7 апреля. Перед уходом тот заявил, что уезжает в командировку на две недели.

О том, где внук работает, бабушка не знала. По словам женщины, когда она задавала этот вопрос, он просто отказывался говорить.

«В воскресенье собрался и сказал, что на две недели уедет в командировку. Куда, не сказал. Он очень резкий был. Все ему некогда. Я к нему не приставала особо», - пояснила собеседница «360».

Бабушка пояснила, что изначально в квартире вместе с ней жила вся семья. Но потом родители получили квартиру в Москве и вместе с младшим братом задержанного переехали. Старший внук остался с ней. Помогал по дому и покупал продукты.

«Друзей его я не знаю, домой никто не приходил. Я не видела, чтобы он пил, но курить курил», - добавила родственница.

Собеседница «360» добавила, что не знает о том, что произошло с внуком.

По данным МВД, стрельбу по сотрудникам полиции Лосино-Петровского 34-летний Василий Бирюков. Так он отреагировал на попытку задержания по подозрению в сбыте наркотиков.

Один из полицейских скончался на месте от полученных ранений. Другой находится в больнице в тяжелом состоянии.

После стрельбы мужчина на своем мотоцикле уехал в Тверскую область и спрятался в лесу, где его задержали.

Бирюкова вернули в Подмосковье на вертолете, где передали в руки следователей для допроса.

В ходе расследования уголовного дела подмосковные криминалисты обнаружили тайник, где мужчина хранил большой арсенал оружия и наркотиков. Задержанному предъявили обвинение в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Суд принял решение о заочном аресте Бирюкова.