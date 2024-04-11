11 апреля 2024, 21:32

ФСБ предотвратила массовый теракт в Москве

РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность иностранца, который планировал теракт в культовом еврейском учреждении Москвы. Об этом сообщила пресс-служба центра общественных связей спецслужбы.

«Уроженец одной из стран Средней Азии планировал совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан», - отметили в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий стало известно, что 22-летний мужчина, отбывая у себя на родине тюремный срок, связался с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера.

После освобождения мужчина приехал в Москву и стал изучал местность возле одной из столичных синагог, чтобы в последующем совершить теракт.

Сотрудники ФСБ установили местонахождение иностранца, который оказал им вооруженное сопротивление. Его нейтрализовали ответным огнем. По месту проживания погибшего нашли взрывчатые вещества.

Ранее трех жителей Башкирии задержали при попытке поджечь объект связи.

Терроризм ФСБ Москва
11 апреля 2024, 20:25
Ущерб по делу блогера Портнягина полностью возместили
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В Московской области в рамках расследования дела в отношении блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина и его супруги полностью возместили ущерб. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, Портнягина и его супругу заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Сотрудники правоохранительных органов оперативно добились полного возмещения ущерба.

По предварительной версии, с 2018 по 2020 год подозреваемые уклонились от уплаты налога на сумму более 124 миллиона рублей. В дальнейшем они перевели более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Кроме того, в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность в размере 64 миллиона рублей.

Арбитражный суд Московской области назначил рассмотрение дела Дмитрия Портнягина об уклонении от уплаты налогов на 6 мая. Сам блогер заявил, что, не будет ждать судебного решения и оплатит всю сумму штрафов и пеней.

Штрафы Рубль Суд Налоги Блогеры
11 апреля 2024, 19:57
Напавший на полицейских в Щелкове хранил оружие и наркотики в гараже
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Стрелявший в полицейских около поселка Фряново в городском округе Щелково хранил в гараже большую партию наркотиков, а также арсенал с оружием. В распоряжении «360» оказалось видео с места схрона злоумышленника.

В качестве места для хранения мужчина выбрал один из боксов в гаражном кооперативе, чтобы никто его не заподозрил. Ворота в помещение закрывались на ключ.

По данным подмосковного главка СК , из схрона криминалисты забрали автомат, пистолеты, большое количество пуль, гильз и патронов, а также контейнеры с веществом, которое направили на экспертизу.

По данным МВД, в полицейских мужчина выстрелил, чтобы уйти от задержания по подозрению в сбыте наркотиков. Один раненый погиб на месте, другой находится в больнице.

Следователи завели уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Суд заочно арестовал обвиняемого Стрелка задержали после трех дней поисков в Тверской области , куда он уехал на мотоцикле и скрылся в лесу. На допрос в подмосковный главк СК его доставили на вертолете.

После задержания криминалисты заявили, что предъявили злоумышленнику еще одно обвинение в незаконном обороте оружия.

Наркотики Уголовное дело Стрельба МВД РФ Оружие Следственный комитет России
11 апреля 2024, 19:32
Напавший на полицейских в Щелкове наркодилер скрывал от родных свои занятия
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Задержанный в Тверской области по делу о стрельбе по сотрудникам полиции в Щелкове жил в Истре вместе с бабушкой. В беседе с «360» она заявила, что внука в последний раз видела в воскресенье, 7 апреля. Перед уходом тот заявил, что уезжает в командировку на две недели.

О том, где внук работает, бабушка не знала. По словам женщины, когда она задавала этот вопрос, он просто отказывался говорить.

«В воскресенье собрался и сказал, что на две недели уедет в командировку. Куда, не сказал. Он очень резкий был. Все ему некогда. Я к нему не приставала особо», - пояснила собеседница «360».

Бабушка пояснила, что изначально в квартире вместе с ней жила вся семья. Но потом родители получили квартиру в Москве и вместе с младшим братом задержанного переехали. Старший внук остался с ней. Помогал по дому и покупал продукты.

«Друзей его я не знаю, домой никто не приходил. Я не видела, чтобы он пил, но курить курил», - добавила родственница.

Собеседница «360» добавила, что не знает о том, что произошло с внуком.

По данным МВД, стрельбу по сотрудникам полиции Лосино-Петровского 34-летний Василий Бирюков. Так он отреагировал на попытку задержания по подозрению в сбыте наркотиков.

Один из полицейских скончался на месте от полученных ранений. Другой находится в больнице в тяжелом состоянии.

После стрельбы мужчина на своем мотоцикле уехал в Тверскую область и спрятался в лесу, где его задержали.

Бирюкова вернули в Подмосковье на вертолете, где передали в руки следователей для допроса.

В ходе расследования уголовного дела подмосковные криминалисты обнаружили тайник, где мужчина хранил большой арсенал оружия и наркотиков. Задержанному предъявили обвинение в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Суд принял решение о заочном аресте Бирюкова.

Наркотики Стрельба Оружие Щелково Полиция
11 апреля 2024, 14:28
Схрон с оружием и наркотиками нашли у напавшего на полицейских в Подмосковье
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Напавшему на сотрудников полиции в районе поселка Фряново в городском округе Щелково предъявили новое обвинение в незаконном хранении оружия. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.

В ведомстве пояснили, что после задержания обвиняемого криминалисты обнаружили тайник, где тот хранил оружие и наркотики.

Из схрона забрали автомат, пистолеты, большое количество пуль, гильз и патронов. Кроме того, в нем обнаружили контейнеры с неизвестным веществом, которое направили на экспертизу.

Задержанному к обвинению в посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов добавили статью о незаконном обороте оружия. В ближайшее время мужчину доставят на допрос к следователю.

По данным МВД, на сотрудников полиции из Лосино-Петровского отдела в минувшее воскресенье, 7 апреля, напал москвич Василий Буряков.

От открыл стрельбу по правоохранителям. От полученных ран один из сотрудников скончался на месте, другой находится в больнице в тяжелом состоянии.

После стрельбы Буряков скрылся с места на мотоцикле и уехал в Тверскую область, где скрывался в лесу. Его задержали в четверг, 11 апреля. Свое транспортное средство злоумышленник замаскировал еловыми ветками.

По предварительным данным, Буряков открыл стрельбу по полицейским в момент задержания. Правоохранители заподозрили мужчину в торговле наркотиками.

Наркотики Задержания Стрельба СК РФ Оружие Щелково Полиция

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