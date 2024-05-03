ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом в Ленобласти

На кадрах было видно, как мужчина приобретает в магазине компоненты. Также на видео засняли элементы взрывчатки и оружие, найденные в его машине.

Мужчина был агентом украинской разведки. В его вещах обнаружили средства связи с ГУР.

В Ленобласти злоумышленник готовился к теракту на топливном терминале в Тосненском районе. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось его ликвидировать.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки , планировавшей устроить теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке. В группу входили шесть граждан одного из государств Центральной Азии. Деятельность боевиков координировали с территории Украины.