ФСБ обнаружила террористическую ячейку в Самарской области

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Сотрудников центрального аппарата Всероссийского общества глухих во главе с его президентом Станиславом Ивановым задержала полиция. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Сотрудников задержали утром 20 февраля по решению следственного департамента МВД России. Кроме президента ВОГ Станислава Иванова у полиции возникли вопросы к первому вице-президенту Евгению Безрукову, председателям Татарского регионального отделения Венере Гаулстон и Новосибирского регионального отделения Михаилу Брагину, бывшему вице-президенту Вадиму Иванченко и другим сотрудникам.

«Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов», - сообщила пресс-служба.

Представители ВОГ не уточнили детали дела. Общество, по их информации, продолжило работать в штатном режиме.

В Москве суд арестовал трех участников несанкционированных акций. За неповиновение полиции им назначили 15 суток заключения.