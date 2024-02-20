ФСБ обнаружила террористическую ячейку в Самарской области
Сотрудники ФСБ задержали в Самарской области участников законспирированной ячейки международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
Члены ячейки организовывали канал ресурсного обеспечения террористической структуры. Они получали инструкции от функционеров организации и отправляли деньги на счета боевиков.
«Задержанные <…> на регулярной основе переводили денежные средства на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирийской Арабской Республики», - указали в пресс-службе.
Следственный отдел УФСБ России по Самарской области возбудил уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».
Ранее ФСБ задержала жителя Челябинска на подземном паркинге в ЖК. Мужчину подозревают в том, что он отправлял деньги иностранным боевикам и помогал террористам.
*Хайят Тахрир аш-Шам» - запрещенная в России террористическая организация.