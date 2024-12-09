09 декабря 2024, 08:03

ФСБ накрыла сеть кол-центров, работавших в интересах экс-главы Минобороны Грузии

РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность работавшей в России международной сети мошеннических кол-центров. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ФСБ, кол-центры действовали в интересах экс-министра обороны Грузии - основателя Milton Group Давида Кезерашвили. Из-за мошенников пострадали около 100 тысяч человек в более чем 50 странах.

Грузия ФСБ Мошенничество
09 декабря 2024, 01:32
Мальчик нашел пистолет и убил двухлетнего брата
Unsplash
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В Калифорнии семилетний мальчик случайно застрелил двухлетнего брата найденным в машине пистолетом. Пресс-служба полиция сообщила о проведении расследования.

В Калифорнии семилетний мальчик случайно застрелил двухлетнего брата найденным в машине пистолетом.

Пресс-служба полиция сообщила о проведении расследования.

Дети 2 декабря остались одни в пикапе на парковке торгового центра Foothill Crossing в Крестлайне в округе Сан-Бернандино. Старший брат нашел в бардачке пистолет и выстрелил в младшего.

Очевидцы вызвали полицию. Прибывший наряд срочно доставил двухлетнего мальчика в больницу, но врачи не успели ему помочь и лишь констатировали смерть.

Отдел специальных расследований возбудил дело о несчастном случае с применением огнестрельного оружия. Полицейские призвали свидетелей откликнуться и дать показания.

В штате Луизиана за оружие взялся 10-летний мальчик. Он застрелил бывшего мэра города Минден и его дочь, которые приходились ему родственниками.

США Убийства Дети Стрельба Оружие
08 декабря 2024, 21:13
Военного медика обвинили в подделке осколочных ранений
РИА «Новости»
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Следователи раскрыли махинацию с выплатами за ранения, благодаря которой злоумышленники получили 12 миллионов рублей. Военный медик специально вживлял пациентам осколки снарядов, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью РИА «Новости».

«Военный медик, действуя вместе с двумя вышестоящими должностными лицами, проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения», - рассказал он.

Подозреваемые оформляли документы с фиктивными сведениями, и «раненые» получали выплаты. Бастрыкин сообщил, что таким образом аферисты разжились 12 миллионами рублей.

На Камчатке силовики схватили группировку, которая вымогала выплаты у раненого жителя Петропавловска-Камчатского. Злоумышленники заставили его написать расписку о якобы имевшемся перед ними долге.

Уголовное дело Здравоохранение Выплаты в России Военные Врачи Медицина Армия
08 декабря 2024, 19:07
Трое детей из Башкирии стали сиротами после убийства матери их отцом
РИА «Новости»
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Тела 36-летнего мужчины и его 34-летней супруги нашли на территории частного дома в Иглинском районе Башкирии. У них остались трое детей, сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, ночью 29 ноября в полицию позвонила 14-летняя девочка. Она рассказала, что родителей в спальне нет, поэтому решила их поискать. В итоге дочь обнаружила тела матери и отца в гараже.

После осмотра места происшествия правоохранители пришли к выводу, что глава семейства убил жену. Потом он решил свести счеты с жизнью, замаскировав все под двойное самоубийство.

Причины случившегося предстоит выяснить следователям. Знакомые пары рассказали, что муж часто закатывал сцены ревности или мог устроить скандал без повода. Сейчас с тремя детьми работают психологи. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее в Татарстане молодой супруг убил жену и ее сестру через два дня после свадьбы. Позже мужчина стал жертвой ДТП.

Убийства Дети Башкирия Преступления Мужчины Сироты
08 декабря 2024, 18:44
Офицеры разыграли ранения бойцов и прикарманили 240 миллионов рублей
РИА «Новости»
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Шесть российских офицеров устроили имитацию ранений 45 бойцов и присвоили свыше 240 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Таким образом глава ведомства ответил на вопрос о процессе расследования кражи предназначенных для компенсаций военным средств.

«Шесть офицеров, в том числе из военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих. Таким образом они похитили свыше 240 миллионов рублей», - сказал он.

Бастрыкин отметил, что всех соучастников также привлекут к уголовной ответственности.

Глава СК добавил, что за девять месяцев 2024 года следователи по коррупционным делам направили в суд девять тысяч уголовных дел. Это на 15% выше показателей аналогичного периода 2024 года.

Ранее Бастрыкин рассказал, в чем обвиняют зампреда хабаровского правительства Евгения Никонова.

Выплаты в России Коррупция Военные Следственный комитет России

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