ФСБ накрыла сеть кол-центров, работавших в интересах экс-главы Минобороны Грузии

Читайте нас в:

В Калифорнии семилетний мальчик случайно застрелил двухлетнего брата найденным в машине пистолетом. Пресс-служба полиция сообщила о проведении расследования.

В Калифорнии семилетний мальчик случайно застрелил двухлетнего брата найденным в машине пистолетом.

Пресс-служба полиция сообщила о проведении расследования.

Дети 2 декабря остались одни в пикапе на парковке торгового центра Foothill Crossing в Крестлайне в округе Сан-Бернандино. Старший брат нашел в бардачке пистолет и выстрелил в младшего.

Очевидцы вызвали полицию. Прибывший наряд срочно доставил двухлетнего мальчика в больницу, но врачи не успели ему помочь и лишь констатировали смерть.

Отдел специальных расследований возбудил дело о несчастном случае с применением огнестрельного оружия. Полицейские призвали свидетелей откликнуться и дать показания.

В штате Луизиана за оружие взялся 10-летний мальчик. Он застрелил бывшего мэра города Минден и его дочь, которые приходились ему родственниками.