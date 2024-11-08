ФСБ изъяла более тонны кокаина у наркодельцов под Петербургом

Грузовик с пустым высокотехнологичным тайником обнаружили в минувшем октябре на российско-латвийском участке границы. В дальнейшем правоохранители выяснили, что транспортное средство использовали для перевозки наркотиков.

Позже в Ленобласти поймали с поличным двух граждан одной из Балканских стран, которые загрузили в тайник этого автомобиля 984 брикетов с кокаином весом по килограмму каждый, собираясь затем вывезти этот груз в ЕС.

Кроме того, ФСБ установила, что всего за несколько часов до задержания иностранцы попытались сбыть 20 килограммов кокаина в России.

Для этого преступники оборудовали тайник в лесу под Гатчиной и сообщили его координаты российским наркодельцам. Рядом с этим схроном силовики задержали гражданина Эстонии и двух россиян. Поймали их в момент, когда они извлекали наркотики наружу.

«Общая масса изъятого кокаина составила более одной тонны. Его оптовая стоимость на черном рынке составляет более 3,5 миллиарда рублей», - добавили в ФСБ.

Против пятерых задержанных возбудили уголовные дела. Сейчас они находятся под арестом. Расследование продолжается.