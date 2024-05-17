Фотомодель Vogue из Санкт-Петербурга получила условный срок за убийство мужа

Судья в ходе рассмотрения дела переквалифицировал его со статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы, на часть 4 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Прокурор просил назначить Судаковой наказание в виде 12 лет лишения свободы. Девушка вину не признала. Ее адвокаты настаивали на том, что обвиняемая в преступлении действовала в рамках самообороны.

В итоге суд назначил девушке четыре года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, взыскал с нее 63,4 тысячи рублей как расходы на погребение экс-супруга, а также моральный вред в размере миллиона рублей.

Судакова убила своего мужа ударом ножа 28 ноября 2020 года. По версии следствия, погибший пытался успокоить жену во время конфликта, но, когда он положил свою на ладонь на ее правое плечо, она развернулась и нанесла ему удар ножом в грудь. Вскоре он скончался в больнице.

А по словам подсудимой, она взялась за нож в рамках самообороны, потому что муж ей угрожал. Модель часто жаловалась на побои , а конфликты в семье были не редкостью.