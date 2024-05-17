17 мая 2024, 03:19

Фотомодель Vogue из Санкт-Петербурга получила условный срок за убийство мужа

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил фотомодель Vogue Лилию Судакову к четырем годам условно за убийство своего мужа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Судья в ходе рассмотрения дела переквалифицировал его со статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы, на часть 4 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Прокурор просил назначить Судаковой наказание в виде 12 лет лишения свободы. Девушка вину не признала. Ее адвокаты настаивали на том, что обвиняемая в преступлении действовала в рамках самообороны.

В итоге суд назначил девушке четыре года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, взыскал с нее 63,4 тысячи рублей как расходы на погребение экс-супруга, а также моральный вред в размере миллиона рублей.

Судакова убила своего мужа ударом ножа 28 ноября 2020 года. По версии следствия, погибший пытался успокоить жену во время конфликта, но, когда он положил свою на ладонь на ее правое плечо, она развернулась и нанесла ему удар ножом в грудь. Вскоре он скончался в больнице.

А по словам подсудимой, она взялась за нож в рамках самообороны, потому что муж ей угрожал. Модель часто жаловалась на побои , а конфликты в семье были не редкостью.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства Суд
17 мая 2024, 02:55
Бойцов ЧВК осудят за участие в преступном сообществе
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В Московском гарнизонном военном суде прошли прения сторон по делу экс-сотрудника регионального УФСБ Александра Мрищука и его вероятных сообщников из частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» («ЕНОТ») Алексея Коновалова, Ивана Коваленко, Олега Очеретного и Михаила Максимова. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

По мнению следователей, бойцы ЧВК совершали разбои и нападения под шефством Мрищука. Среди потерпевших оказались бизнесмены, которых правоохранительные органы подозревали в махинациях с поставками товаров из-за рубежа.

Обвинение запросило для предполагаемых исполнителей преступных приказов офицера от 12 до 17 лет колонии строгого режима, и потребовало взыскать крупные штрафы. Приговор огласят 4 июня.

При этом адвокаты настаивают, что жертвы нападений оклеветали бойцов ЧВК и Мрищука, чтобы избежать ответственности.

Журналисты отметили, что основателя ЧВК «ЕНОТ» Романа Теленкевича в ходе разбирательства осудили одним из первых, он получил 13 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что начального Главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова поместили в СИЗО «Лефортово». Его арестовали по подозрению в получении взятки.

Штрафы Суд Военные
17 мая 2024, 01:12
На мусорном полигоне нашли зарытое тело рязанца, пропавшего без вести на охоте
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Труп рязанца, который более двух месяцев числился без вести пропавшим, нашли закопанным на полигоне бытовых отходов. Об этом рассказали в управлении СК РФ по региону.

«В ходе расследования уголовного дела обнаружено тело жителя Рязани, числившегося пропавшим без вести во время охоты», - рассказали в ведомстве.

Мужчина ушел на охоту 24 февраля вместе с товарищами. Уже 2 марта в полицию поступило заявление о его пропаже. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Следователи выяснили, что в Сапожковском районе местный бизнесмен устроил для жителей Москвы и Рязанской области незаконную охоту на лося. Во время нее рязанец открыл стрельбу по животному, однако задел одного из охотников. В итоге стрелявший мужчина и два других соучастника «вывезли тело потерпевшего на полигон бытовых отходов, где закопали в землю».

Одного из охотников обвинили в убийстве, его заключили под стражу. Еще двоих человек арестовали. Во время дачи показаний обвиняемый показал место сокрытия тела потерпевшего.

Ранее в Наро-Фоминске мужчина случайно застрелил шестилетнюю девочку. Происшествие случилось на даче у друзей, где товарищи развлекались, стреляя из пневматического оружия.

Уголовное дело Убийства Мужчины Оружие Полиция
16 мая 2024, 23:05
Криминальному авторитету Шишкану вынесли обвинительный вердикт
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Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Олегу Медведеву и членам его банды. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«На основании доказательств СК РФ заседателями вынесен обвинительный вердикт», - подчеркнули в ведомстве.

Преступную группировку обвинили в убийствах, бандитизме и совершении ряда других тяжких и особо тяжких преступлений.

По версии следствия Медведев по кличке Шишкан и его подельники убили гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяну Сидорову в целях завладения земельными участками предприятия. Кроме того, жертвами банды стали трое ее родственников.

Также члены организованной преступной группировки вымогали деньги у предпринимателей, совершали убийства, причиняли вред здоровью разным людям и поджигали их имущество.

Приговор всем виновным в преступлениях вынесут на основании вердикта присяжных. Слушание дела проходило в здании Мосгорсуда.

В октябре 2019 года стали известны обстоятельства убийства директора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяны Сидоровой. Ее тело и трупы трех ее родственников нашли во время раскопок в одном из дачных массивов.

Убийства Преступления Приговоры СК РФ Раменское
16 мая 2024, 19:08
Фигурантами дела о теракте в «Крокусе» стали еще пять человек
РИА «Новости»
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Еще пять граждан Таджикистана стали подозреваемыми по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Новым фигурантам дела вменяют покушение на теракт, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Авторы издания отметили, что подозреваемые могут состоять в запрещенной террористической организации «Вилаят хорасан»*.

По данным издания, СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание ненадлежащих услуг по охране здания, повлекших смерть двух и более лиц».

Ранее московский суд еще на три месяца продлил содержание под стражей четырех фигурантов дела о теракте «Крокус Сити Холле». Всего по этому делу арестовали 12 человек.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Уголовное дело Оружие Таджикистан Теракт в «Крокусе»

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