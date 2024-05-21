Физика Маслова приговорили к 14 годам колонии по засекреченному делу о госизмене

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима с ограничением свободы на один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне, на два года», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Маслова судили по статье 275 УК России «Госизмена». Из-за грифа «Совершенно секретно» судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

Физик работал главным научным сотрудником Сибирского отделения РАН. Его задержали в 2022 году, в изоляторе Маслов перенес сердечный приступ. Другим фигурантом дела в отношении новосибирских ученых стал директор Института теоретической и прикладной механики РАН Александр Шиплюк. Он, как и Маслов, занимался исследованиями в сфере высокоскоростной аэрогазодинамики.