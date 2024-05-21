21 мая 2024, 13:39

Физика Маслова приговорили к 14 годам колонии по засекреченному делу о госизмене

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В Санкт-Петербурге вынесли приговор 77-летнему доктору физико-математических наук Анатолию Маслову. Суд признал его виновным в госизмене и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима с ограничением свободы на один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне, на два года», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Маслова судили по статье 275 УК России «Госизмена». Из-за грифа «Совершенно секретно» судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

Физик работал главным научным сотрудником Сибирского отделения РАН. Его задержали в 2022 году, в изоляторе Маслов перенес сердечный приступ. Другим фигурантом дела в отношении новосибирских ученых стал директор Института теоретической и прикладной механики РАН Александр Шиплюк. Он, как и Маслов, занимался исследованиями в сфере высокоскоростной аэрогазодинамики.

Санкт-Петербург Уголовное дело Шпионаж Суд Приговоры Ученые
21 мая 2024, 13:36
Обвиняемого в убийстве байкера в Москве оставили в СИЗО
РИА «Новости»
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Мосгорсуд признал законным арест Шахина Аббасова, которого обвинили в убийстве байкера Кирилла Ковалева. Постановление Замоскворецкого районного суда столицы оставили без изменения.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции, речь идет о заключении под стражу Аббасова до 18 июня 2024 года.

«Московский городской суд оставил <…> апелляционную жалобу без удовлетворения», - уточнили в судебной инстанции.

Аббасова обвиняют в убийстве байкера во время спора о парковке. По данным следствия, 17 апреля он припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Молодой байкер Кирилл Ковалев сделал ему замечание. В результате между мужчинами началась потасовка. Аббасов ударил оппонента ножом в живот. От полученных травм пострадавший скончался.

Обвиняемый пытался скрыться. Силовики задержали его в Ростовской области. В квартире Аббасова во время обыска обнаружили более 44 миллионов рублей и еще 300 тысяч долларов.

Убийства Суд Мигранты СИЗО Москва
21 мая 2024, 12:39
Фальшивые афиши концерта Гуфа расклеили в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Мошенники расклеили по всему Екатеринбургу фальшивые афиши концерта рэпера Гуфа. На листовках разместили QR-коды, ведущие на сайт оплаты билетов, сообщила «Комсомольская правда».

Выступление якобы должно было состояться 14 июня в концерт-холле «Свобода». Однако в заведении эту информацию опровергли.

«Ни мы, ни представители артиста не имеют отношения к данным афишам. Это мошенники. <…> Покупайте билеты только на официальных ресурсах», - заявили представители площадки.

Ранее злоумышленники превратили памятник певцу Иосифу Кобзону в Москве в наркошоп. Они разместили на 12 металлических табличек с QR-кодами, которые вели на сайт по продаже запрещенных веществ.

Концерты Мошенничество Екатеринбург Рэпер Гуф
21 мая 2024, 10:40
Обыски прошли у бывшего помощника экс-депутата Рашкина
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы начали проводить обыски в квартире бывшего руководителя московского муниципального округа Сокол Николая Степанова. Мероприятия идут в рамках расследования дела покинувшего Россию экс-депутата Ильи Пономарева*.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что следствие считает Степанова участником заседаний признанного в России нежелательным «Съезда народных депутатов»**.

Степанов является бывшим помощником бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина. Также он занимал пост проректора Московского авиационного института по молодежной политике и трудился заместителем главы управы столичного района Сокол.

Против Пономарева* в России завели уголовное дело по факту его связей со спецслужбами Украины. Ему вменили ряд статьей, среди которых - оправдание терроризма и государственная измена.

* Илья Пономарев - физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** Организацию «Съезд народных депутатов» признали нежелательной на территории России.

Уголовное дело Депутаты Россия
21 мая 2024, 02:58
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» не обжаловали продление ареста
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы продлил арест всем обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» до 22 августа. Четверо предполагаемых террористов не стали обжаловать судебное решение.

Это следует из картотеки столичных судов общей юрисдикции, сообщило РИА «Новости».

Пролонгацию ареста не оспорили в отношении Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоды, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни. Эти постановления вступили в силу.

Другие предполагаемые исполнители теракта подали ходатайства об обжаловании.

Всего по этому делу арестовали 12 человек. Их обвиняют в совершении теракта в составе организованной группы, повлекшего смерть.

Ранее стало известно, что в Басманный суд поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении ареста на три месяца в отношении Джумохона Курбонова, Мухаммада Зоира Шарипзоде, Назримада Лутфуллои и Якубджона Юсуфзоде.

В начале мая и. о. директора ФСБ Александр Бортников рассказал, что ключевой организатор теракта «сидит за границей». Он добавил, что оперативная работа продолжается, в том числе, чтобы дотянуться до основного исполнителя этого преступления.

Суд Терроризм Аресты Москва Теракт в «Крокусе»

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