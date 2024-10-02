02 октября 2024, 08:03

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дали друг на друга изобличающие показания

РИА «Новости»
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Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» дают изобличающие показания друг на друга. Об этом говорится в судебных материала, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

Дача таких показаний стала причиной дальнейшего содержания обвиняемых под стражей. Если фигуранты окажутся на свободе, они могут начать угрожать друг другу и свидетелям.

«У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, может координировать свои действия с соучастниками преступления», - следует из документа.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Боевики ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли огонь по зрителям. Затем террористы подожгли помещение, 145 человек погибли.

Всех пострадавших при атаке на «Крокус» , которые находились в больницах, выписали. Об этом 22 сентября сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Преступления Боевики Теракт в «Крокусе»
01 октября 2024, 16:04
Появилось видео задержания проукраинских радикалов, склонявших детей к насилию
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Задержание проукраинских радикалов, склонявших детей к насилию, сняли на видео. Ролик показал ЦОС ФСБ.

На кадрах также зафиксировали тренировку радикалов по использованию зажигательных веществ. Один из задержанных бросил бутылку с зажигательной смесью в стену, другой выстрелил из самодельного пистолета.

ФСБ совместно с МВД и СК задержала в регионах 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет. Они оказались сторонниками деятельности запрещенных террористических организаций Украины. Радикалы склоняли детей к насилию над учителями, одноклассниками и представителями государственных органов.

В ходе обысков правоохранители изъяли холодное и огнестрельное оружие, а также вещи с символикой и пропагандистские материалы терорганизаций, сообщили «Известия».

Задержания Дети ФСБ Видео
01 октября 2024, 13:17
Глава СК потребовал доклад по делу о развратных действиях мигранта в Орехово-Зуеве
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя подмосковного главка Ярослава Яковлева представить доклад по делу о мигранте, пристававшем к школьницам на улицах и в магазинах Орехово-Зуева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в органы обратились уже четыре пострадавшие, но мужчину никто не ищет. Следственный комитет возбудил дело о развратных действиях.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о расследовании аналогичных происшествий в Пензе и аэропорту Домодедово. В последнем случае дело дошло до увольнения охранника, который пресек незаконные действия.

Кроме того, в Саратовской области мигранты пытались посадить двух девочек в машину , одну из них даже удерживали. Следователи также возбудили дело.

Мигранты Орехово-Зуево Следственный комитет России
01 октября 2024, 08:02
Экс-главу авиационно-технической службы Росгвардии отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Экс-начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии Олега Гамаюнова заподозрили в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщил ТАСС.

Против Гамаюнова возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, своими действиями он нанес ущерб в 80 миллионов рублей.

«Следствие по делу продолжается, как и сбор доказательств о причастности полковника Росгвардии к совершению вменяемого ему преступления», - отметил источник агентства.

По данным ТАСС, Гарнизонный военный суд арестовал полковника Росгвардии на два месяца - он будет находиться под стражей до 26 ноября.

Ранее в получении взятки заподозрили начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. По версии обвинения, краснодарский бизнесмен Лев Мартиросян за протекцию передал жене генерала земельный участок и жилой дом на сумму более 30 миллионов рублей. Суд арестовал недвижимость предпринимателя , а также дочери Кузнецова.

Суд Коррупция Мошенничество Росгвардия
30 сентября 2024, 10:07
Связанного с террористами мигранта осудили в Приморье за незаконный въезд в страну
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Суд в Приморье приговорил мигранта, незаконно въехавшего в Россию, к двум годам колонии. Мужчина нарушил запрет пересекать российскую границу из-за связей с террористической организацией, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По ее данным, 30-летний гражданин Киргизии долгое время поддерживал связь с членами террористической организации, причастной к совершению террористического акта в петербургском метрополитене в апреле 2017 года. Мужчине запретили въезд в Россию в октябре 2017 года.

Несмотря на это, иностранец попытался въехать на территорию страны в декабре того же года. Его предупредили о запрете в аэропорту Красноярска и отправили по обратному маршруту.

В июне 2019 года мужчина получил в Киргизии новый паспорт, по которому длительное время находился в России и обзавелся семьей. Суд назначил мигранту наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее ФСБ задержала в Москве организаторов нелегальной миграции. Силовики поймали девятерых участников преступной группировки.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела оформляли паспорта гражданам Таджикистана и Узбекистана, а также фальшивые украинские справки и документы о регистрации в ДНР.

Суд Мигранты Приморье Следственный комитет России

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