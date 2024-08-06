06 августа 2024, 10:20

Фигуранты дела о махинациях в парке «Патриот» начали сотрудничать со следствием

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны генерал-майор Владимир Шестеров сотрудничают со следствием. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

«Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием», - отметил источник агентства.

Следователи накануне задержали Ахмедова , который проходит по делу о мошенничестве. Он и Шестеров стали фигурантами дела о хищении средств из бюджета, которые выделяли на обеспечение работы парка «Патриот» и выставочного центра. У Ахмедова обнаружили четыре квартиры и дорогие машины с особенными номерами.

Шестеров имеет недвижимость , земельные участки и элитные автомобили. У него нашли мотоцикл Harley-Davidson, машины Skoda Karoq и Skoda Yeti. Также он владеет участком 15 соток в деревне Землино.

Следственный комитет России Парки
06 августа 2024, 09:23
Мастера и слесарей-газовиков задержали в Нижнем Тагиле после обрушения дома
МЧС России
Читайте нас в: Google Новости
Мастера и двух слесарей компании «Газэкс» задержали по уголовному делу в связи с взрывом в Нижнем Тагиле, в результате которого обрушилась часть жилого дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора газоснабжения.

Из заявления компании следует, что мастера и слесарей задержали 5 августа по ранее возбужденному уголовному делу за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В «Газэкс» добавили, что оказывают содействие следствию для проведения объективного расследования и выяснения причин происшествия.

Многоквартирный дом на Сибирской улице в Нижнем Тагиле частично обрушился 1 августа после взрыва газа. В результате ЧП погибли 10 человек , пострадали 26 жителей , в том числе дети. Следователи возбудили уголовное дело.

Позже жителям, потерявшим имущество, увеличили выплаты до 500 тысяч рублей. Пострадавшим продолжают оказывать всю необходимую помощь.

Задержания Обрушения Газ МЧС РФ
06 августа 2024, 05:42
Содержимое шести банковских ячеек приобщили к делу генерала Булгакова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Содержимое шести ячеек банка приобщили к делу о поставке сухпайков в армию России, в котором фигурируют экс-заместитель министра обороны страны генерал армии Дмитрий Булгаков и главы ряда организаций. Об этом рассказали РИА «Новости» в правоохранительных органах.

В рамках дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере арестовали собственность, которая находилась в банковских ячейках одного из фигурантов.

«Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять», - заявил собеседник агентства.

Булгакова задержали 26 июля. Ему вменили растрату при поставке девяти миллионов пайков по завышенной цене. Также к разбирательству привлекли совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, который занимался поставкой пищевых наборов. В его собственности нашли автомобиль Aston Martin и долю компании - производителя консервов.

Уголовное дело Банки Россия Армия
06 августа 2024, 05:17
Пьяный москвич расстрелял из пневматики детскую площадку и попал в женщину и ребенка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета из окна квартиры в сторону детской площадки в Восточном Дегунино в Москве. Он ранил женщину и ее ребенка, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Сороколетний мужчина произвел выстрелы из пневматического оружия из окна квартиры четвертого этажа на улице 800-летия Москвы в сторону детской площадки, попав в женщину и ее дочку 2021 года рождения», - сообщили в ведомстве.

Злоумышленника задержали, в его квартире обнаружили пневматический пистолет. В пресс-службе московского главка МВД рассказали агентству, что мужчина по внешним признакам был в алкогольном опьянении. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

Накануне в Москве произошли разборки между пешеходом и самокатчиками с применением пневматического ружья. Мужчина выстрелил в группу людей на СИМ.

Дети Стрельба Женщины Мужчины Оружие Москва
06 августа 2024, 03:37
Суд арестовал еще трех фигурантов дела о покушении на убийство боксера Двали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд арестовал еще троих участников драки в Феодосии, которых обвинили в покушении на убийство российского чемпиона по боксу Дмитрия Двали. Об этом сообщил СК РФ по Крыму и Севастополю в Telegram-канале.

«В отношении двоих из них суд пересмотрел ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста», - написали в публикации ведомства.

Там отметили, что всех девяти задержанных, обвиняемых в покушении, будут содержать под стражей до 29 сентября.

Двали получил травму глаза 28 июля, когда утром пошел с товарищами купаться. На набережной компания увидела толпу, избивающую подростка, и решила заступиться за несовершеннолетнего. В итоге злоумышленники напали на боксера, били его ногами и руками.

Спортсмена сначала госпитализировали в Феодосии , а потом отправили в московскую больницу. Из-за полученной травмы он может потерять глаз.

Драки Спортсмены Суд Крым СК РФ Аресты

Новости по теме