Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе Неглинки хотели скрыть следы преступления

По данным агентства, следствие учло, что основания для заключения под стражу этих фигурантов не изменились и не отпали в силу того, что после преступления они, как удалось установить, предпринимали меры, чтобы скрыть его следы.

«В связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», - уточнил источник РИА «Новости».

Ким и Дубас обвиняются в оказании небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Их арестовали в августе 2023 года, оба не признают вину.

Еще один фигурант дела - Александр Лазовский. По данным Следственного комитета, он сбежал из России в ОАЭ. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Трагедия на экскурсии в подземном коллекторе Неглинки произошла 20 августа прошлого года. Вместе с гидом было семеро туристов.

Во время их нахождения под землей начался сильный ливень, коллектор затопило. Никто из группы не выжил.