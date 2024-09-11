11 сентября 2024, 08:06

Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе Неглинки хотели скрыть следы преступления

РИА «Новости»
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Фигуранты дела о гибели участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве пытались скрыть следы преступления. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило РИА «Новости». Речь идет об Александре Киме и Никите Дубасе.

По данным агентства, следствие учло, что основания для заключения под стражу этих фигурантов не изменились и не отпали в силу того, что после преступления они, как удалось установить, предпринимали меры, чтобы скрыть его следы.

«В связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», - уточнил источник РИА «Новости».

Ким и Дубас обвиняются в оказании небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Их арестовали в августе 2023 года, оба не признают вину.

Еще один фигурант дела - Александр Лазовский. По данным Следственного комитета, он сбежал из России в ОАЭ. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Трагедия на экскурсии в подземном коллекторе Неглинки произошла 20 августа прошлого года. Вместе с гидом было семеро туристов.

Во время их нахождения под землей начался сильный ливень, коллектор затопило. Никто из группы не выжил.

Туризм СК РФ Москва
11 сентября 2024, 08:44
Дело о теракте возбудили после схода локомотива и 11 вагонов под Белгородом
РИА «Новости»
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Уголовное дело о теракте возбудили после схода вагонов поезда в Белгородской области. На месте происшествия сейчас продолжают работать следователи Западного МСУТ СК, подчеркнули в пресс-службе Следственного комитета.

ЧП произошло 10 сентября на 697-м километре перегона Новый Оскол - Волоконовка Белгородской области.

Причиной стало вмешательство в работу железнодорожного транспорта, подчеркнули в СК. В результате схода тепловоза грузового поезда и 11 порожних железнодорожных вагонов машинист и его помощник не пострадали.

В настоящее время следователи продолжают осматривать место происшествия. Лица, причастные к теракту, устанавливаются.

Терроризм СК РФ
10 сентября 2024, 02:56
Дорогостоящую недвижимость нашли у арестованного за взятку столичного военкома
РИА «Новости»
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Следователи обнаружили в собственности военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, арестованного в начале июля за получение взятки, дорогостоящую недвижимость. В распоряжении РИА «Новости» оказались судебные документы по его делу.

«Тригилев имеет действующий заграничный паспорт, в собственности находятся дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества», - сказано в материалах дела.

По данным следствия, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев совместно с начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорем Титовцом и врачом-терапевтом по фамилии Аксенова получили от трех человек денежные средства в качестве взятки. Посредником выступала некая Семенова.

За полученные деньги Тригилев, Титовец и Аксенова подтвердили наличие у этих лиц наличие заболеваний, которые освобождают их от прохождения военной службы в ВС РФ по призыву.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал военкома в начале июля. Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки, что грозит ему лишением свободы на срок от семи до 12 лет.

Суд Коррупция Военные СИЗО Недвижимость Армия Москва
09 сентября 2024, 22:04
Омич убил беременную девушку 138 ударами за сломанную колонку
РИА «Новости»
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Омский областной суд признал 36-летнего мужчину виновным в убийстве беременной подруги. За сломанную колонку он нанес ей 138 ударов и получил 19-летний срок в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Убийство произошло 21 октября 2023 года в доме отца потерпевшей на улице Средней в Омске. Пьяный мужчина разозлился на беременную 18-летнюю сожительницу из-за сломанной музыкальной колонки. Он ударил ее не менее 138 раз, девушка умерла.

Гособвинитель просил назначить пожизненный срок в колонии особого режима. Подсудимый, по информации прокуратуры, заявлял, что не собирался убивать девушку.

Следком Омской области уточнил, что после убийства мужчина перенес тело беременной в надворную постройку и попытался скрыть улики.

Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 105 УК Росси «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью». Судья назначил ему 19 лет 10 дней лишения свободы в колонии строгого режима, 1,5 года ограничения свободы и обязал выплатить отцу убитой миллион рублей.

В Нижегородской области суд приговорил молодую мать за попытку убить своего двухмесячного ребенка, сообщил RT. Она не признала вину.

Уголовное дело Убийства Беременность Приговоры Следственный комитет России
09 сентября 2024, 12:56
«Русские в одну сторону, бородатые — в другую». Главное о драке в кубанском поселке
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Участниками масштабного конфликта в поселке Афипский Краснодарского края стали более 100 человек. Все они собрались на площадке около дома культуры — главной точки сбора местной молодежи. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Роза, ставшая свидетелем происшествия.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что русскими посчитала местных жителей, среди которых много кавказцев. Роза добавила, что сам конфликт продолжился около получаса, а после люди разошлись.

«О причинах я знаю только по слухам. Кто-то сказал, что [кавказцы] „понаехали“, и с этого все началось. О версии с девушкой тоже слышала, но не думаю, что из-за одной девушки собралась половина поселка, чтобы решить этот вопрос», - добавила свидетель.

Она пояснила, что площадка около дома культуры - место встречи молодежи, поэтому попытки знакомства молодых людей с девушками там происходили всегда.

«Если нормально отвечаешь, что не хочешь знакомиться, то дальше разговора и не будет. А если агрессивно, то тебе так же ответят. Всегда нормально собирались на ДК, музыку слушали», - добавила Роза.

Жительница отметила, что на ее глазах никого из участников конфликта не задерживали, но ей известно, что к многим, кто в тот вечер был около дома культуры, полицейские приезжали на работу и увозили в отдел.

Конфликт в Афипском Хулиганство по сговору По данным краснодарского главка СК, переросший в драку конфликт жителей Афипского между местными жителями и мигрантами, произошел вечером в субботу, 7 сентября. Криминалисты завели уголовное дело о хулиганстве.

В пресс-службе краевого главка МВД уточнили, что в отдел полиции задержали 43 участника конфликта. В прокуратуре уточнили, что предварительное расследование показало, что молодые люди договорились организовать нападение и драку заранее.

О том, что конфликт возник из-за девушки, сообщила администрация Северского района , где находится поселок. В пресс-службе муниципалитета заявили, что медицинская помощь участникам конфликта не потребовалась и заявление в полицию никто из них не писал.

Женщина пояснила, что живет рядом и пришла на место после того, как услышала крики. По ее словам, самой драки она не видела и не слышала никакой стрельбы, о которой сообщили ряд СМИ.

«Вчера еще около дома культуры стояли росгвардейцы. Патрулировали и следили за всеми», - рассказала Роза. Она отметила, что сейчас обстановка в поселке спокойная.

Драки Уголовное дело Следственный комитет России Краснодарский край

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