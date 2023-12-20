20 декабря 2023, 17:12

Фигуранту дела о захвате заложников в цветочном магазине Москвы запросили принудительное лечение

РИА «Новости»
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Принимавшего участие в захвате в заложники продавщицы и покупательницы цветочного магазина на Таганской улице в Москве оставили в СИЗО на полгода. Как сообщил ТАСС, решение принял Второй западный окружной военный суд, который рассматривает это дело.

Принимавшего участие в захвате в заложники продавщицы и покупательницы цветочного магазина на Таганской улице в Москве оставили в СИЗО на полгода. Как сообщил ТАСС , решение принял Второй западный окружной военный суд, который рассматривает это дело.

Как следует из вынесенного судьей постановления, подсудимому запросили принудительное лечение.

«Подлежит рассмотрению уголовное дело о применении мер медицинского характера. <…> Продлить обвиняемому срок заключения под стражу на шесть месяцев, то есть до 28 мая 2024 года», - заявил судья.

Обвиняемого доставили в суд из Московской областной психиатрической больницы имени Яковенко в городском округе Чехов. Как долго его там содержали, неизвестно.

В ходе следующего заседания с обвинительным заключением выступит прокурор, а подсудимый заявит о своей позиции. После этого суд приступит к слушаниям по существу.

Нападение на цветочный магазин в центре Москвы произошло 17 февраля.

Двое мужчин с травматическим пистолетом не давали выйти из помещения продавщице и случайной покупательнице. Освободил заложников наряд полиции, который штурмом взял магазин. Один из злоумышленников открыл огонь и ранил правоохранителя.

Обоим задержанным предъявили обвинения в о взятии заложников , а стрелку дополнительно - в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Уголовное дело Суд
20 декабря 2023, 17:59
Подаривший девушке коробку со взрывчаткой москвич получил 9 лет колонии
РИА «Новости»
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Троицкий районный суд вынес приговор Никите Селюнину, который отправил коробку с взрывным устройством отвергнувшей его девушке. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Селюнину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в суде.

По данным следствия, Селюнин подбросил 22-летней девушке коробку, в котором вместо подарка лежала бомба. После того как получательница открыла упаковку, последовал взрыв. Жертву с ожогами лица и рук доставили в больницу, а подозреваемого задержали при попытке бежать из города.

Селюнин рассказал, что самостоятельно смастерил взрывной механизм, поместил его в коробку, украсил красной лентой, а утром 20 февраля оставил посылку у дома возлюбленной.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство и создании взрывного устройства. Обвиняемый сообщил, что не собирался убивать девушку. Причиной поступка стали неразделенные чувства.

Суд Взрывы Москва 2023
20 декабря 2023, 16:16
Директора IT-подразделения Россельхозбанка нашли мертвым в Подмосковье
РИА «Новости»
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Тело 51-летнего исполнительного директора IT-подразделения, разрабатывающего продукты для Россельхозбанка, обнаружили под окнами дома в Мытищах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам жены погибшего, 19 декабря у ее мужа случился психоз. Он кричал, постоянно выбегал на лестничную клетку и бил ее. Женщина сказала, что муж называл себя богом и вспоминал фильм «Пятый элемент».

Супруга топ-менеджера вызвала скорую помощь, вместе с медиками приехал полицейский. Все они пытались успокоить мужчину, он то начинал вести себя адекватно, то снова впадал в психоз. Затем, по словам жены, исполнительный директор IT-подразделения Россельхозбанка вырвался и убежал в сторону балкона.

Женщина отметила, что раньше ее супруг так себя не вел. Однако мужчина находился в затяжной депрессии из-за болезни сына, уточнила женщина.

Ранее в Москве обнаружили мертвым бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка. Труп 72-летнего мужчины нашли в квартире в центре столицы.

Банки Мытищи Полиция
20 декабря 2023, 13:40
Похитил скрипку Страдивари и гонорар Киркорова. Легендарного вора осудили в Петербурге
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Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор вору Якову Субботе за бандитизм и разбой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Субботу судили за преступления, совершенные в составе группировки более 10 лет назад. Как выяснило следствие, подсудимый вместе с подельником Русланом Мельником не позднее января 2012 года создал банду.

В составе группировки Суббота участвовал минимум в трех преступлениях. В апреле 2012 года банда напала с оружием на ювелирный магазин на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге, а также незаконно удерживала двух человек в квартире того же дома. Ущерб превысил 14,6 миллиона рублей.

В июле 2012 года участники группы совершили вооруженное разбойное нападение на отделение банка ВТБ на Московском проспекте, похитив свыше 7,7 миллиона рублей. В августе того же года члены банды пошли на аналогичное преступление в филиале ОАО «Гранд Инвест Банк» на Малоохтинском проспекте. Тогда злоумышленники незаконно удерживали шесть человек, а ущерб составил более одного миллиона рублей.

«Суд назначил наказание ранее судимому Субботе в виде лишения свободы сроком на 11 лет. По совокупности приговоров - 12 лет в ИК особого режима», - сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суббота признал вину, но отметил, что не планировал создавать вооруженную группу. По словам преступника, он ничего не знал про оружие и был против его использования.

Чем прославился Яков Суббота? По данным kp.ru , Суббота - сын портнихи Любови Аксеновой, которая шила костюмы для певицы Аллы Пугачевой. В 2004 году легендарный вор похитил гонорар бывшего мужа Примадонны, певца Филиппа Киркорова , обокрав директора БКЗ «Октябрьский» Эмму Лавринович. Именно у нее, как написало издание, король отечественной эстрады хранил сбережения. Лавринович называли крестной матерью артиста.

В 1990-е годы Суббота вместе с подельником совершал кражи в Москве. В тот период друзья ограбили Музей имени Глинки, откуда вынесли скрипку Страдивари.

Тогда редкий музыкальный инструмент оценивался в сотни тысяч долларов, но продать его преступники не успели, поскольку их поймали сразу после следующего дела - кражи из Государственной публичной исторической библиотеки. Сообщникам удалось похитить исторические рукописи, гравюры и журналы, в том числе первую напечатанную на Руси книгу «Апостол» 1564 года и рукописное Евангелие 1520 года.

Санкт-Петербург Суд Преступления
20 декабря 2023, 13:26
Экспертиза покажет причину смерти найденной у озера в Богородском девушки — СКР
РИА «Новости»
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В Подмосковье нашли тело 27-летней девушки, которую несколько дней считали пропавшей без вести. Волонтеры обнаружили ее возле озера в Богородском городском округе. Причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза, сообщило ГСУ СК России по Московской области.

Утром 16 декабря девушка ушла из дома, села в такси и уехала в неизвестном направлении. Следователи выяснили, что один раз она вышла на связь с родственниками, но потом телефон отключили. Поисковой отряд «Лиза Алерт» нашел тело 19 декабря в 100 метрах от озера Рябиновое в селе Воскресенское.

Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшей и организовали доследственную проверку. Для выяснения причины ее смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Преступник выколол девушке глаза и, по одной из версий, изнасиловал, сообщил Telegram-канал Shot. Она ушла из дома после ссоры с матерью и через три часа перестала выходить на связь.

В марте в Балашихе нашли тело женщины, убийство которой, по версии следствия, заказала ее дочь.

RT сообщил, что она заплатила за преступление 350 тысяч рублей.

Уголовное дело Богородский

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