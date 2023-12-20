Фигуранту дела о захвате заложников в цветочном магазине Москвы запросили принудительное лечение

Принимавшего участие в захвате в заложники продавщицы и покупательницы цветочного магазина на Таганской улице в Москве оставили в СИЗО на полгода. Как сообщил ТАСС , решение принял Второй западный окружной военный суд, который рассматривает это дело.

Как следует из вынесенного судьей постановления, подсудимому запросили принудительное лечение.

«Подлежит рассмотрению уголовное дело о применении мер медицинского характера. <…> Продлить обвиняемому срок заключения под стражу на шесть месяцев, то есть до 28 мая 2024 года», - заявил судья.

Обвиняемого доставили в суд из Московской областной психиатрической больницы имени Яковенко в городском округе Чехов. Как долго его там содержали, неизвестно.

В ходе следующего заседания с обвинительным заключением выступит прокурор, а подсудимый заявит о своей позиции. После этого суд приступит к слушаниям по существу.

Нападение на цветочный магазин в центре Москвы произошло 17 февраля.

Двое мужчин с травматическим пистолетом не давали выйти из помещения продавщице и случайной покупательнице. Освободил заложников наряд полиции, который штурмом взял магазин. Один из злоумышленников открыл огонь и ранил правоохранителя.

Обоим задержанным предъявили обвинения в о взятии заложников , а стрелку дополнительно - в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.