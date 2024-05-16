16 мая 2024, 12:06

Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» продлили срок содержания под стражей

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Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство обвинения и продлил арест Мухаммадсобира Файзова, которого подозревают в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Мужчина будет находиться под стражей еще три месяца — до 22 августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство обвинения и продлил арест Мухаммадсобира Файзова, которого подозревают в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Мужчина будет находиться под стражей еще три месяца - до 22 августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд рассмотрел материал о продлении наказания фигуранту уголовного дела, основная часть заседания проходила в закрытом режиме. Файзов является предполагаемым исполнителем теракта в «Крокус Сити Холле».

Всего по делу о теракте арестовали 12 человек. В тот же день суд постановил продлить арест на три месяца еще одному подозреваемому - Далерджону Мирзоеву.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что трагедия в «Крокус Сити Холлле» ударила по имиджу его страны. Таджикистанский лидер добавил, что с угрозой терроризма необходимо бороться сообща и «везде и всюду».

Уголовное дело Суд Аресты Таджикистан Москва Теракт в «Крокусе»
16 мая 2024, 12:16
Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Мирзоеву до 22 августа
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджону Мирзоеву. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Фигурант дела будет находиться под стражей до 22 августа.

«Ходатайство следствия удовлетворить», - сказал судья Тимур Вахрамеев.

Основная часть заседания прошла в закрытом режиме. В открытой части процесса Мирзоев общался с судом с помощью переводчика. Он с трудом пытался ответить на некоторые вопросы на русском языке.

Суд также удовлетворил ходатайство следствия в отношении еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Мухаммадсобира Файзова. Он тоже будет находиться под стражей до 22 августа.

Суд Аресты Москва Теракт в «Крокусе»
16 мая 2024, 11:43
Китаянка на таможне в Благовещенске спрятала под юбкой 6 кг заготовок из бивней мамонта
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В приграничном пункте пропуска Благовещенск остановили гражданку Китая, которая пыталась незаконно вывезти шесть килограммов сувенирных заготовок из бивней мамонта. Ей грозит крупный штраф, сообщила пресс-служба Хабаровской таможни.

Женщина привлекла внимание тем, что сильно нервничала на досмотре. Оказалось, китаянка приклеила скотчем к ногам 537 брусков цвета слоновой кости общим весом шесть килограммов и прикрыла их длинной юбкой. Экспертиза показала, что она пыталась провезти через таможню заготовки для поделок из бивней мамонта.

Возбудили административное дело по части второй статьи 16.1 КоАП России «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников». Женщина заявила, что собиралась вырезать из бивней фигурки на продажу. Она не подала декларацию, не получила разрешение Минкультуры и Росприроднадзора. Пресс-служба таможни сообщила, что нарушительнице грозит конфискация и штраф на сумму до трехкратной стоимости брусков.

В марте таможенники остановили россиянку, которая хотела вывезти в Китай книгу, включенную в Федеральный список экстремистских материалов. В ней содержались фрагменты дневников Пауля Йозефа Геббельса.

Уголовное дело Таможня Китай Дальний Восток
16 мая 2024, 11:16
Суд сможет продлить меру пресечения одному из организаторов теракта в «Крокусе»
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Басманный районный суд приступил к рассмотрению материала о продлении меры пресечения одному из участников организации теракта в «Крокус Сити». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Басманный районный суд города Москвы приступил к рассмотрению материала о продлении меры пресечения в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича», - указано в сообщении.

Мужчину обвиняют по статье «Террористический акт».

Мухаммадсобир Файзов был самым молодым участником нападения на «Крокус Сити Холл». Этот уроженец Таджикистана работал парикмахером в Ивановской области, затем уехал в другой город и связь с ним никто не поддерживал. Ранее задержали отца и племянника Файзова.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы открыли огонь по людям в здании, а затем подожгли его. Погибли и пострадали сотни человек. Всего по делу о теракте в «Крокусе» арестовали 12 человек.

Суд Концерты Москва Теракт в «Крокусе»
16 мая 2024, 11:15
Появились новые подробности о фигуранте дела о взятке Кузнецову
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Фигурант дела о даче взятки экс-начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову Лева Мартиросян владеет двумя отелями, столовой и магазином с продуктами в Краснодаре. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчина указан владельцем гостиницы «Рай» на улице Братьев Игнатовых, согласно реестру на сайте Федеральной службы по аккредитации ИП. При этом, по данным агентства, отель не закрылся и продолжает работать.

В столовую, которой также владеет Мартиросян, ходят люди. А продуктовый магазин закрыт. Сотрудники заведений отказались беседовать с журналистами агентства.

«Дядя Лева? Мы знакомы. Он хороший человек. Открылись в этом году. Там раньше ничего не было, частные дома были. Он быстро тут открыл», - сказал владелец соседнего общепита.

Он добавил, что видел фигуранта дела несколько недель назад.

Мартиросяна арестовали по делу о даче взятки Кузнецову. Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО до 12 июля.

Уголовное дело Отели Магазины Продукты

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