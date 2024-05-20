Фигурантов дела о «Крокусе» оставили в одиночных камерах

На время следствия Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Саидакрами и других подозреваемых отправили в СИЗО «Лефортово». По информации канала, сначала их содержали в одиночных камерах из-за карантина, но затем планировали перевести в обычные, двух-четырехместные - подселить к фигурантам других уголовных дел. Но этого не произошло.

Источники канала заявили, что такое решение связано с опасениями правоохранителей о возможном самосуде. Они оставили заключенных под стражей в одиночных камерах, чтобы другие арестанты не напали на них.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта, погибли более 140 человек. Под стражу взяли 12 подозреваемых.