Фигурантами дела о теракте в «Крокусе» стали еще пять человек

Новым фигурантам дела вменяют покушение на теракт, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Авторы издания отметили, что подозреваемые могут состоять в запрещенной террористической организации «Вилаят хорасан»*.

По данным издания, СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание ненадлежащих услуг по охране здания, повлекших смерть двух и более лиц».

Ранее московский суд еще на три месяца продлил содержание под стражей четырех фигурантов дела о теракте «Крокус Сити Холле». Всего по этому делу арестовали 12 человек.

* Запрещенная в России террористическая организация.