16 мая 2024, 19:08

Фигурантами дела о теракте в «Крокусе» стали еще пять человек

РИА «Новости»
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Еще пять граждан Таджикистана стали подозреваемыми по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Новым фигурантам дела вменяют покушение на теракт, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Авторы издания отметили, что подозреваемые могут состоять в запрещенной террористической организации «Вилаят хорасан»*.

По данным издания, СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание ненадлежащих услуг по охране здания, повлекших смерть двух и более лиц».

Ранее московский суд еще на три месяца продлил содержание под стражей четырех фигурантов дела о теракте «Крокус Сити Холле». Всего по этому делу арестовали 12 человек.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Уголовное дело Оружие Таджикистан Теракт в «Крокусе»
16 мая 2024, 16:57
Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест
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Басманный суд Москвы продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Инстанция удовлетворила ходатайство следствия в отношении Джумахона Курбонова, Мухаммада Шарипзоды, Якубджони Юсуфзоды и Назримада Лутфуллои. Фигуранты останутся под стражей до 22 августа.

В этот же день Басманный суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в «Крокусе» Далерджону Мирзоеву. Основная часть заседания состоялась в закрытом режиме.

До этого инстанция удовлетворила ходатайство следствия в отношении Мухаммадсобира Файзова - он тоже является фигурантом дела о теракте подмосковном концертном зале. Мужчину будут содержать под стражей до 22 августа.

Суд Аресты Теракт в «Крокусе»
16 мая 2024, 15:31
Мемориал Кобзону в Москве превратили в наркошоп
РИА «Новости»
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Наркоторговцы вмонтировали в памятник певцу Иосифу Кобзону в Москве 12 металлических табличек с QR-кодами, ведущими на площадку по продаже запрещенных веществ. Об этом сообщило агентство Regnum со ссылкой на источник.

По информации издания, во время патрулирования района полицейские обратили внимание на прикрепленные к памятнику в Оружейном переулке таблички, которые, судя по подписям к ним, должны были вести на страницу с песнями известного артиста. Однако вместо обещанных аудиозаписей пользователи видели сайт с предложениями приобрести наркотики.

Полиция начала проверку и поиск виновных в подлоге. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Испании наркоторговцы замаскировали четыре тонны запрещенных веществ под сладости. Они упаковали груз в обертки от шоколада. Полицейские изъяли крупную партию в населенном пункте Ла-Пуэбла-дель-Рио.

Наркотики Преступления Памятники Торговля Полиция Москва
16 мая 2024, 15:18
Житель Иркутской области зарезал жену прямо в ЗАГСе
Пресс-служба Следственного комитета
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Житель Саянска сознался в убийстве жены. Пара пришла в отдел ЗАГСа, чтобы подать заявление на развод, но мужчина достал нож и несколько раз ударил 21-летнюю супругу, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области.

Преступление произошло утром 16 мая. Пара пришла в отдел ЗАГСа, чтобы оформить развод. В какой-то момент 25-летний мужчина достал нож и нанес множество ударов жене. Она скончалась до приезда скорой помощи.

Мужчину задержали сотрудники частного охранного предприятия. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство». На допросе мужчина признал вину и заявил, что раскаивается.

Пара заключила брак месяц назад, сообщил Telegram-канал Shot. У покойной осталась 11-месячная дочь.

В Курганской области по подозрению в убийстве жены задержали 53-летнего мужчину. Он заявил, что пошел на преступление из ревности.

Уголовное дело Убийства Иркутская область Следственный комитет России
16 мая 2024, 12:16
Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Мирзоеву до 22 августа
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджону Мирзоеву. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Фигурант дела будет находиться под стражей до 22 августа.

«Ходатайство следствия удовлетворить», - сказал судья Тимур Вахрамеев.

Основная часть заседания прошла в закрытом режиме. В открытой части процесса Мирзоев общался с судом с помощью переводчика. Он с трудом пытался ответить на некоторые вопросы на русском языке.

Суд также удовлетворил ходатайство следствия в отношении еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Мухаммадсобира Файзова. Он тоже будет находиться под стражей до 22 августа.

Суд Аресты Москва Теракт в «Крокусе»

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