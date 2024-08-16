16 августа 2024, 19:57

Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявили новые обвинения

РИА «Новости»
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Проходящим по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобиру Файзову*, Шамсидину Фаридуни* и Муродали Рачабализоде* предъявили новые обвинения, среди которых — создание и участие в деятельности террористической группы, незаконный оборот оружия и прохождение обучения для участия в теракте. Об этом со ссылкой на постановление суда по продлению меры пресечения сообщил «Интерфакс».

Проходящим по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобиру Файзову*, Шамсидину Фаридуни* и Муродали Рачабализоде* предъявили новые обвинения, среди которых - создание и участие в деятельности террористической группы, незаконный оборот оружия и прохождение обучения для участия в теракте. Об этом со ссылкой на постановление суда по продлению меры пресечения сообщил «Интерфакс».

Еще одному фигуранту - Далерджону Мирзоеву* - обвинение оставили без изменений. Ему вменили только совершение теракта.

Сегодня Басманный суд Москвы продлил срок ареста всех обвиняемых до 22 ноября.

Вооруженные мужчины напали на концертный зал перед концертом группы «Пикник» 22 марта. Они открыли огонь по находящимся в здании людям, а перед уходом подожгли помещение. Жертвами теракта стали 145 человек. Подозреваемых задержали в Брянской области на следующий день.

*Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Уголовное дело Терроризм Теракт в «Крокусе»
16 августа 2024, 02:35
Телефонные мошенники начали привлекать детей в качестве посредников
РИА «Новости»
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В России появились новые схемы телефонных мошенничеств. Аферисты привлекают детей в качестве посредников при переводе украденных денег, сообщил РИА «Новости» директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук.

«Мошенники активно привлекают детей к участию в преступных схемах, связанных с банковскими картами. Эти схемы направлены на обналичивание и перевод украденных денег, полученных в результате мошеннических звонков», - сказал он.

По словам специалиста, злоумышленники создали целые сети «дропперов» из детей, которые откликнулись на объявления о подработке и поделились данными своих банковских карт. Бийчук сообщил, что поступившие на них деньги аферисты просили перевести под определенный процент на другие счета , а в некоторых случаях получали доступ к онлайн-банкингу и самостоятельно проводили транзакции.

Представитель МТС предупредил, что участвовать в таких схемах опасно. Он объяснил, что действия владельцев карт правоохранители могут расценить как посредничество и привлечь к уголовной ответственности.

Некоторые мошенники применили цифровые технологии и создали дипфейковые видео. Специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин в разговоре с RT посоветовал перезванивать героям подозрительных роликов и спрашивать, действительно ли им потребовалась помощь.

Банки Дети Интернет Мошенничество Деньги
16 августа 2024, 01:27
Офицера ВДВ арестовали по делу о мошенничестве в Москве
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Подполковника Константина Фролова арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве в рамках уголовного дела комбрига ВДВ Артема Городилова, под командованием которого он ранее служил. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фролову предъявили обвинение в совершении преступления по статье о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере.

«Он был задержан в Петербурге, этапирован в Москву и арестован», - рассказал собеседник агентства.

При этом правоохранители не уточнили детали уголовного дела, пояснив, что они составляют тайну предварительного следствия.

Военный суд арестовал командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова в начале июля, отправив его в СИЗО до 19 августа. Свою вину офицер не признал. В Москву его доставили из Рязани, где прошло задержание.

Ранее Второй западный окружной суд арестовал полковника Дмитрия Пешкова по делу о растрате. Он также свою вину не признал.

Уголовное дело Суд Мошенничество Россия Аресты ВДВ
15 августа 2024, 21:37
Петербургский бизнесмен Каштело сознался в убийстве 4 человек
РИА «Новости»
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Известный петербургский бизнесмен, совладелец клуба «Грибоедов» Олег Каштело признался следователям в убийстве четырех человек. Преступления произошли в середине 1990-х и 2000-х годов, сообщил РБК.

Каштело взяли под стражу в феврале 2024 года. По информации издания, он сознался в убийстве четырех человек, в том числе спортсмена Вячеслава Бордукова и бойца спецназа СОБР Сергея Максимова.

Последний работал телохранителем бизнесмена и получил заказ на его убийство. Журналисты выяснили, что узнав об этом, Каштело решил действовать на опережение и нанял трех человек, чтобы устранить Максимова. Его расстреляли 26 января 2000 года в холле дома на Сиреневом бульваре.

В Москве ранее прошел суд над бывшим сотрудником ГИБДД, который за взятку отпустил подозреваемых в убийстве мотоциклиста, сообщил RT. Он проведет 3,5 года в колонии общего режима.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства
15 августа 2024, 12:53
Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Тобольске сняли на видео
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Федеральная служба безопасности показала кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Тобольске. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

Мужчину задержали на выходе из торгового центра. Правоохранителям он рассказал, что «оставил самодельную бомбу», но, когда она должна сработать, не знал.

«Оставил бомбу, самодельную», - сказал задержанный.

Также ФСБ показала на видео, как специалисты занимались обезвреживанием взрывного и самодельных зажигательных устройств. Сотрудники ведомства отметили, что задержанный планировал совершить взрыв в здании отделения органов внутренних дел в Тобольске. По факту подготовки к теракту возбудили уголовное дело.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что силовые структуры предотвратили на территории России в 2024 году 110 терактов и задержали более 1000 человек , причастных к их организации.

ФСБ

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