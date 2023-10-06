Фигурантам дела о гибели 36 человек из-за метилового спирта под Оренбургом вынесли приговор

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По данным ведомства, в сентябре 2021 года Гулиев купил в «УралНефтеТранс» в Уфе более 2500 литров ядовитого вещества «ингибитор технический» - метиловый спирт. Его он передал братьям Алиевым. Они смешали отраву с водой, разлили в пластиковые бутылки и через оптовых продавцов Юсупова и Бабазаде реализовали в Оренбургской области.

Разбавленный метиловый спирт продавали под видом алкоголя. В результате чего отравились 56 человек , 36 их которых скончались.

«Гулиеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев. Братья Алиевы приговорены к девяти годам, а Юсупов - к восьми годам лишения свободы», - указали в ведомстве.

Отбывать наказание все фигуранты дела будут в исправительной колонии общего режима.

Нарколог Владимир Нужный рассказал «360», что метиловый спирт - классический суррогат, употребление которого может привести к гибели. Другими веществами сложно отравиться, потому что они имеют характерный запах.