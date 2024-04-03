Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» оставили под стражей
Исроил Исломов останется под стражей на время следствия. Мосгорсуд отклонил первую апелляционную жалобу на арест фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили суды общей юрисдикции Москвы.
Заседание апелляционной инстанции прошло 3 апреля. Исроил Исломов, отец двух других подозреваемых , одним из первых подал заявление на пересмотр решения о заключении под стражу. Его обвинили по части 3 статьи 205 УК России «Террористический акт» и арестовали до 22 мая.
«Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <…> без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», - сообщила пресс-служба.
Аминчон и Диловар Исломовы тоже обжаловали арест. Последний, по версии следствия, продал террористам автомобиль Renault.