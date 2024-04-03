Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» оставили под стражей

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Заседание апелляционной инстанции прошло 3 апреля. Исроил Исломов, отец двух других подозреваемых , одним из первых подал заявление на пересмотр решения о заключении под стражу. Его обвинили по части 3 статьи 205 УК России «Террористический акт» и арестовали до 22 мая.

«Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <…> без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», - сообщила пресс-служба.

Аминчон и Диловар Исломовы тоже обжаловали арест. Последний, по версии следствия, продал террористам автомобиль Renault.