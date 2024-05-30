Фигуранта дела о расправе над байкером в Люблине оставили под стражей
Московский городской суд оставил под стражей фигуранта дела о расправе над байкером из-за замечания о парковке в Люблине. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Защита хотела оспорить решение Замоскворецкого районного суда. Вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения.
«Московский городской суд оставил постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Аббасова Низами Иса оглы без изменения», - заявили в пресс-службе.
Низами Иса оглы Аббасов является отцом главного обвиняемого по делу Шахина Аббасова, который 17 апреля припарковал свое авто на тротуаре у подъезда жилого дома. Байкер Кирилл Ковалев сделал мужчине замечание, начался конфликт. Во время потасовки обвиняемый избил оппонента и ударил его ножом.