30 мая 2024, 14:22

Фигуранта дела о расправе над байкером в Люблине оставили под стражей

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Московский городской суд оставил под стражей фигуранта дела о расправе над байкером из-за замечания о парковке в Люблине. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Защита хотела оспорить решение Замоскворецкого районного суда. Вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

«Московский городской суд оставил постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Аббасова Низами Иса оглы без изменения», - заявили в пресс-службе.

Низами Иса оглы Аббасов является отцом главного обвиняемого по делу Шахина Аббасова, который 17 апреля припарковал свое авто на тротуаре у подъезда жилого дома. Байкер Кирилл Ковалев сделал мужчине замечание, начался конфликт. Во время потасовки обвиняемый избил оппонента и ударил его ножом.

Суд Преступления Москва
30 мая 2024, 14:50
Житель Симферополя пытался выслать бронежилеты в США
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Таможенники перехватили в Москве две посылки с комплектующими военного назначения, которые 40-летний житель Симферополя пытался отправить в США. Об этом сообщили в Федеральном таможенной службе.

«В коробках находились части общевойскового бронежилета, прибор ночного видения, одежда и специальные средства», - передали в ФТС.

Специалисты обыскали склад, который арендовал злоумышленник, и нашли другие бронежилеты и вооружение. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда боеприпасов».

За 2023 год российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей. На Северо-Западном и Западном направлениях засекали в основном оружие, боеприпасы, наркотики и психотропные вещества. На Северном Кавказе предотвратили попытку провезти драгметаллы.

США Уголовное дело Контрабанда Военные Москва
30 мая 2024, 14:10
Бизнес-коуч Шабутдинов начал писать новый бизнес-курс в СИЗО
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Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов, находясь под арестом за мошенничество с тренингами, начал разрабатывать новую программу, помогающую достичь целей и успеха. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, Шабутдинов пишет от руки новый инфопродукт прямо из камеры. Адвокат блогера пояснил журналистам, что занятие его подопечного законно.

Он уточнил, что рукописи Шабутдинова изучат специалисты службы отправки писем ФСИН. При этом заключенный может писать в любых количествах без ограничений. Правозащитник отметил, что сложности могут возникнуть только с письменными принадлежностями, конвертами и марками, так как они в дефиците.

Ранее Таганский суд Москвы оставил в СИЗО бизнес-тренера до 16 июня. Шабутдинов попытался оспорить продление ареста, но Мосгорсуд оставил решение в силе.

Уголовное дело Мошенничество
30 мая 2024, 13:56
Певец Шарлот попал под пятое уголовное дело
РИА «Новости»
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Следователи возбудили пятое уголовное дело в отношении певца Эдуарда Шарлота, который публично сжег российский паспорт. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, музыкант получил новую уголовную статью об унижении достоинства по признакам национальности с угрозой применения насилия через интернет. За это музыканта могут отправить в колонию на шесть лет.

Журналисты уточнили, что поводом для пятого уголовного дела послужил давний пост в соцсети, в котором он оскорбил русскоязычных детей. Эту публикацию он уже удалил. Шарлот также проходит по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Самарский суд продлил Шарлоту арест еще на месяц. Во время заседания музыканту пришлось вызвать медиков, так как его здоровье резко ухудшилось.

Уголовное дело Музыка Шоу-бизнес
30 мая 2024, 12:12
Москвич с ножом набросился на двух женщин и полицейского. Правоохранители открыли огонь
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Полиция задержала в Москве мужчину, который за ночь напал на двух женщин и ранил правоохранителя. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу.

По предварительным данным, все началось 29 мая в 23:30, когда в полицию поступила информация о возможном преступлении. Местные жители рассказали, что слышали крики о помощи из жилого дома на Хорошевском шоссе. Прибывшие полицейские обнаружили мужчину, который бил женщину ножом. Когда они попытались его остановить, он напал на них. Один из правоохранителей дважды выстрелил в злоумышленника из табельного оружия и ранил его, однако тот сумел в ответ ранить полицейского и попытался скрыться.

Ранее, 25 мая, житель Санкт-Петербурга ранил продавца магазина из травматического пистолета и стал стрелять по приехавшим правоохранителям, а затем спрятался в своей квартире. Жилье пришлось штурмовать. Стрелка нейтрализовали. Примерно через полчаса он скончался.

В магазине, где хотел спрятаться, мужчина напал на сотрудницу и нанес ей телесное повреждение и «держал предмет, похожий на нож, в опасной близости» от нее. Полицейским пришлось опять применить оружие. После этого злоумышленника наконец задержали. На место происшествия вызвали медиков, которые помогли всем пострадавшим, в том числе нападавшему. Его также заподозрили в нападении на мужчину в квартире на Хорошевском шоссе. Раненый не выжил.

Оружие Полиция Москва

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