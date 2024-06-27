27 июня 2024, 16:48

Фигуранта дела о пожаре во Фрязине доставили в зал Щелковского суда

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В Щелковский суд по делу о пожаре во Фрязине доставили заместителя генерального директора ООО «Исприри» Юрия Фомина. Видео из зала появилось в распоряжении 360.ru.

Фигуранту 27 июня вынесут меру пресечения.

Накануне стало известно о задержании замгендиректора ООО «Исприри» и представителя собственника здания во Фрязине. Им вменили оказание небезопасных услуг , которые повлекли смерть нескольких человек. В загоревшемся здании не следили за техническим состоянием электропроводки, из-за чего мог начаться пожар.

Пожар во Фрязине потушили на второй день , но к вечеру в здании воспламенились тлевшие очаги пожара.

Пожары Суд Видео Фрязино
27 июня 2024, 15:06
Чемодан с телом мужчины нашли в Приморье
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В Надеждинском районе на берегу реки Вторая Речка обнаружили чемодан с телом мужчины. Пресс-служба прокуратуры Приморского края показала находку.

В Надеждинском районе на берегу реки Вторая Речка обнаружили чемодан с телом мужчины.

Пресс-служба прокуратуры Приморского края показала находку.

На черный чемодан наткнулись жители поселка Казармы 25-й километр. В нем вместо вещей лежало тело мужчины с пакетом на голове. Они вызвали полицию. С помощью спецтехники находку перенесли на берег, его осмотрели специалисты.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство», сообщил Следком Приморья. Личность покойного неизвестна, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей.

В Красноярском крае задержали женщину. Ее заподозрили в нападении с топором на собственных детей. Младшая дочь скончалась, старшую госпитализировали. Супруг заявил 360.ru, что она любила детей и не проявляла агрессии.

Уголовное дело Убийства Прокуратура РФ Приморье
27 июня 2024, 13:46
Жителя Крыма признали виновным по делу о государственной измене
РИА «Новости»
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Верховный суд Крыма признал жителя Сакского района виновным в госизмене и приговорил его к 12 годам колонии. Об этом сообщил «Коммерсант».

Заседание проходило в закрытом режиме. По информации издания, крымчанина задержали в декабре 2023 года в Псковской области. Мужчина снимал на камеру военную технику и позиции подразделений ВС России, чтобы передать эту информацию другому государству. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее учителя рисования из Липецка приговорили к 20 годам колонии. Россиянин переводил деньги ВСУ в виде криптовалюты и покупал для них вооружение. Суд признал его виновным в госизмене и содействии террористической деятельности.

Уголовное дело Суд Военные Крым Россия
27 июня 2024, 02:44
Сторонник Навального сядет в тюрьму на 16 лет за жестокое убийство подростка
Freepik
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Сторонника Алексея Навального Георгия Щербаченко приговорили к 16 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков и жестокое убийство 16-летней девушки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В январе 2021 года в Рязани пропала несовершеннолетняя Екатерина Муравьева 2005 года рождения. Оперативники установили, что убил девушку наркозависимый студент рязанского строительного колледжа Георгий Щербаченко», - сказано в публикации.

Следователи выяснили, что мужчина расчленил девушку после того, как убил. Он выбросил части ее тела в мусорные баки. По данным источника агентства, мотивом преступления стало то, что злоумышленник заподозрил жертву в хищении у него наркотиков. Таким жестоким образом он решил наказать несовершеннолетнюю.

Источник добавил, что у обвиняемого украинские корни, он активно поддерживал Навального и ходил на акции протеста в его честь.

Ранее жительница Балашихи убила отца , расчленила тело и спрятала останки в холодильнике. Женщина расправилась с родственником после ссоры.

Наркотики Убийства Преступления Мужчины
27 июня 2024, 02:08
Устроившим пикник на Вечном огне подросткам из Ленобласти пригрозили уголовным делом
РИА «Новости»
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Правоохранители заинтересовались двумя юношами из Ленинградской области, которые решили пожарить еду на Вечном огне. Об этом сообщил региональный СУ СК в Telegram-канале.

По данным следователей, происшествие случилось на мемориале в парке Победы в городе Кириши. Молодые люди расположились вокруг пламени и разместили пищу над огнем. Когда еда была готова, они съели ее.

«Своими незаконными действиями подозреваемые публично совершили оскорбление памяти защитников Отечества в период Великой Отечественной войны и осквернение символа воинской славы - мемориальный „Вечный огонь“», - заявили в ведомстве.

В итоге парней задержали, в в отношении них возбудили уголовное дело. Фигурантов начали допрашивать, скоро им изберут меру пресечения.

Ранее на Сахалине девятиклассница прикурила сигарету от Вечного огня. Момент с ней попал на видео, кадрами заинтересовались правоохранительные органы.

Еда Ленинградская область Парки

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