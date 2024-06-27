Фигуранта дела о пожаре во Фрязине доставили в зал Щелковского суда

Фигуранту 27 июня вынесут меру пресечения.

Накануне стало известно о задержании замгендиректора ООО «Исприри» и представителя собственника здания во Фрязине. Им вменили оказание небезопасных услуг , которые повлекли смерть нескольких человек. В загоревшемся здании не следили за техническим состоянием электропроводки, из-за чего мог начаться пожар.

Пожар во Фрязине потушили на второй день , но к вечеру в здании воспламенились тлевшие очаги пожара.