Фигуранта дела генерала Попова Моисеева перевели под домашний арест

«Моисееву Сергею Владимировичу избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 октября», - указали в решение суда.

Моисеева освободили в зале суда во время закрытого заседания.

Ранее стало известно, что он признался в содеянном и активно сотрудничает со следователями. Также Моисеев уже погасил часть вмененного ему ущерба. На фоне этого СК призвал отпустить фигуранта дела под домашний арест.

Также суд перевел под домашний арест генерала Попова. Его обвинили в хищении объектов металлопроката, купленного администрацией Запорожской области, и служебном подлоге. Еще одним подозреваемым мог стать генерал-лейтенант Олег Цоков, но из-за его смерти в 2023 году дело закрыли.