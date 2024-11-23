23 ноября 2024, 03:50

Фигурант дела о «Зимней вишне» вышел по УДО

РИА «Новости»
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Осужденный на восемь лет колонии совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел на свободу. Адвокат Вадим Трифонов сообщил РИА «Новости», что прокуратура пыталась обжаловать его условно-досрочное освобождение.

Осужденный на восемь лет колонии совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел на свободу. Адвокат Вадим Трифонов сообщил РИА «Новости» , что прокуратура пыталась обжаловать его условно-досрочное освобождение.

«Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районный судом Томска. Вишневский освобожден от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно», - сказал он.

Вишневский в октябре 2022 года получил восемь лет колонии и штраф на 21 миллион рублей, который впоследствии суд апелляционной инстанции увеличил до 70 миллионов. В январе 2024 года он перевелся из ИК-4 в Томске на принудительные работы в исправительный центр, а теперь вышел на свободу.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек. Вишневского признали виновным в даче взятки экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод здания с нарушениями при реконструкции.

Пожары Тюрьмы Приговоры Пожар в ТЦ Зимняя вишня
23 ноября 2024, 03:35
Друзья москвички отравили ее двухлетнего сына наркотиком
РИА «Новости»
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В квартире на юго-востоке Москвы умер двухлетний ребенок из многодетной семьи. Когда мать отвлеклась, ее друзья напоили мальчика бутиратом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Матери 38 лет, она растила четверых детей от разных отцов. Вечером 21 ноября женщина взяла младшего сына с собой на прогулку и встретила друзей. Один из них дал мальчику выпить из бутылки.

Когда вернулись домой на Волгоградский проспект, ребенок начал задыхаться. Напуганная мать побежала к соседке, а та вызвала скорую помощь. Спасти мальчика не удалось. По предварительной версии, он отравился оксибутиратом натрия.

Началась доследственная проверка, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве. Следователи допросили мать мальчика, свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В Перми продолжается расследование убийства девятилетнего ребенка. Врачи признали его мать вменяемой. Именно она, по версии следствия, оставила на помойке тело мальчика в чемодане.

Наркотики Уголовное дело Дети Преступления Москва
23 ноября 2024, 00:07
Венесуэла вернет в Россию главаря созданной 15 лет назад наркогруппировки
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В Россию вернется подозреваемый в наркоторговле Станислав Ружицкий, который скрывался в Венесуэле. Правоохранители доставят его в Москву через Турцию, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Ружицкий, по версии следствия, создал организованную группировку в 2009 году. Она переправляла наркотические и психотропные вещества грузовой почтой на склад транспортной компании, прятала в тайниках и продавала. С 2011 по 2012 годы полиция схватила участников банды, но ее основателю удалось скрыться. Его объявили в международный розыск.

В апреле 2024 года полиция Венесуэлы задержала мужчину. По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы экстрадируют его в Москву транзитом через Турцию. Ружицкому грозит наказание по статьям 30 и 228.1 УК России «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

В Ленобласти правоохранители задержали участников другой группировки. Контрабандисты пытались провезти в Евросоюз тонну кокаина.

Генпрокуратура РФ Наркотики Венесуэла Россия
22 ноября 2024, 21:29
Предполагаемого убийцу охотников в Талдоме арестовали
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Подозреваемый в нападении на охотников в Талдомском лесу мужчина пробудет в изоляторе около двух месяцев. Талдомский городской суд избрал ему меру пресечения, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

«По ходатайству следователя Талдомским городским судом обвиняемый в убийстве и покушении на убийство арестован до 18 января 2025 года», - сообщил Следком.

Мужчины охотились в рабочем поселке Запрудня около урочища Сергеевка вечером 17 ноября. По версии следствия, 41-летний местный житель выстрелил из ружья, убив одного из них и ранив второго. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК России «Убийство», статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство».

На допросе он заявил, что целился в кусты и не видел там других людей. Следователи изъяли из дома подозреваемого оружие и патроны , назначили несколько экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую. Прокуратура Московской области взяла расследование под контроль.

Уголовное дело Убийства Суд Стрельба Аресты Талдом
22 ноября 2024, 12:17
Сестра зарезанных в Тольятти детей знала о своей безнаказанности
Пресс-служба Следственного комитета
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Убившая младших сестер в Тольятти 13-летняя девочка заранее прочла Уголовный кодекс и понимала, что ее не станут судить. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Правоохранители установили, что школьница купила в магазине Уголовный кодекс и оставила закладку на статье «Убийство». Вероятно, она знала, что избежит ответственности в силу возраста. Суд временно поместил подростка в специализированное учреждение.

Также она призналась следователям, что перед убийством пила алкоголь, чтобы справиться с эмоциями. При этом слова девочки проверить сейчас уже нельзя: у нее не брали анализы после задержания.

Убийство в Тольятти произошло 8 октября: в доме на улице Лизы Чайкиной нашли тела девочек двух и пяти лет. Позднее в расправе над ними призналась их сводная 13-летняя сестра.

По предварительным данным, она не хотела, чтобы мама на фоне случаев домашнего насилия мирилась с отчимом.

Убийства Дети

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