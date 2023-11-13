Фигурант дела о подготовке покушения на Соловьева отказался признавать вину

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«Не признаю», - ответил на соответствующий вопрос судьи фигурант после оглашения обвинительного заключения прокурором.

Суд 13 ноября начал рассматривать по существу дело о подготовке убийства Соловьева. Журналиста вызвали на заседание, однако он не явился. Дело рассматривает военная коллегия, в которую вошли трое судей.

В конце июля Следственный комитет России завершил расследование подготовки покушения на телеведущего. Обвиняемыми стали восемь россиян. По словам председателя СК Александра Бастрыкина, они действовали по заказу Главного управления разведки Украины.

Дело Стрижакова поступило в суд в октябре. Фигуранту вменили преступления по шести статьям Уголовного кодекса РФ.