Фигурант дела главного кадровика Минобороны обжаловал арест

«В суд поступила апелляционная жалоба Мартиросяна на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на один месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года», - указали в суде.

Мартиросяна арестовали 14 мая. Он проходит по делу обвиняемым в даче особо крупной взятки. По этой статье бизнесмену грозит до 15 лет лишения свободы. По данным РИА «Новости» , фигурант дела - владелец двух отелей, столовой и продуктового магазина в Краснодаре.

Самого главного кадровика Минобороны Кузнецова также арестовали. У генерал-лейтенанта изъяли более 100 миллионов рублей. По данным следствия, Кузнецов в период с 2021 по 2023 год получил взятку от представителей коммерческих структур.