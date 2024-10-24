ФАС выявила картельный сговор при ремонте дорог почти на 15 млрд рублей

Житель Мытищ спустя месяц после расправы над собаками напал на соседа. Скорая помощь увезла пострадавшего, а дебошир забаррикадировался в своем доме. Супруга пострадавшего рассказала об этом 360.ru.

Женщина не видела лично, с чего начался конфликт, и рассчитывала узнать об этом из записи камеры видеонаблюдения. Однако оказалось, что буйный сосед разбил ее перед нападением на супруга.

«Он начал фотографировать все безобразие, и он его избил палкой. <…> Муж начал снимать его на камеру. Фиксируем все, что происходит здесь, потому что суд должен быть: то, что он здесь делает, строит, люди приезжают на машинах», - сказала она.

Ситуацию прояснили очевидцы. Она рассказали 360.ru, что первым делом агрессор напал на незнакомцев, а затем на вышедшего соседа.

«Сначала он баллончиком прыснул в лицо ребятам и отъехал. А сосед вышел. <…> Избил очень сильно - глаз и шишка такая на лице. Все лицо ему изуродовал», - рассказала пожилая женщина.

Скорая помощь увезла пострадавшего на лечение в Москву. Соседи вызвали полицию, но мужчина заперся дома и перестал выходить на связь. К месту происшествия подоспела Росгвардия.

Он не впервые попал в поле зрения правоохранителей. Соседи пожаловались на незаконные постройки на участке и агрессивное поведение. Мужчина получил прозвище «мытищенский живодер» за издевательства над собаками - привязал животных к машине и протащил по дороге. Полиция ненадолго задержала его и возбудила уголовное дело по части первой статьи 245 УК России «Жестокое обращение с животными».